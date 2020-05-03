【城市傳聞】魂斷K場大火　怨氣嚇人

唱唱吓K，多了個人在身邊……螢幕出現異常畫面……坊間一向流傳不少關於卡拉OK的靈異事件。最近台北發生近25年來最嚴重的一次KTV失火事故，釀成5死1命危慘劇，不期然令筆者回想起香港史上最嚴重的一次卡拉OK縱火案，以及由此而起的鬧鬼事件。

港產片曾作為拍攝藍本

該場火災發生於1997年，肇事地點是位於寶勒巷的新一代卡拉OK。話說有黑幫人馬因調戲場內女侍應而遭「睇場」毆打，憤而投擲3枚汽油彈報復，當時場內的顧客正在高歌狂歡，絲毫沒有感到任何異樣，不幸地，因汽油彈燒?了地氈及電線，火勢迅速蔓延，尋歡作樂之地變成人間煉獄，最終有15人被直接送入鬼門關，之後再有2名傷者傷重不治，令亡魂增添至17人！

事後，寶勒巷仍有不少卡拉OK店營業，更有店員表示經常「撞鬼」，包括有冤魂在沒有客人登記的房間內唱歌作樂，間中又傳來上世紀七、八十年代的歌曲怪聲。有玄學家表示，火劫死者因屍體被燒焦而有礙輪迴，加上被縱火的冤魂非自然死亡，怨氣極重，彌留人間亦不足為奇，而當年更有港產鬼片以此案作為拍攝藍本呢！