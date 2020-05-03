本日日本：星野Resort　進駐沖繩小濱島

沖繩大家就去得多，其實該縣的外島都好值得到訪。例如擁有北半球最大珊瑚礁的八重山諸島，可以觀賞到鮮艷的魚仔及其他海洋生物。而高級酒店連鎖集團星野集團將會在6月1日開設全新「星野Resort Risonare小濱島」，是繼竹富島和西表島後，第三間於八重山諸島開設的住宿設施，為旅客於小濱島提供奢華的度假體驗。

該Resort位於小濱島東面，擁有漂亮的海灘，住宿設施連同相連海灘的面積在沖繩Resort中可算是數一數二。你可以體驗浮潛、衝浪等水上玩意，觀賞五彩繽紛的海洋生物，或享受日光浴。酒店共有60棟面積達53平方米以上的私人別墅，分為4種類型，最豪華是95平方米的Royal Suite，擁有私人游泳池。在沙灘上遊玩完之後，咫尺之距就可以回別墅休息，在躺椅上吹着海風渡過一個下午，非常寫意。酒店設施包括高爾夫球場及室外游泳池，還提供以桃子和桔子為材料的水療護理，分外Relax。

星野Resort Risonare小濱島

地址：沖縄縣八重山郡竹富町小濱2954

房價：每晚每位23,000日圓起