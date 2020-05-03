貴族生活：獨立入瓶商的絕版陳釀威士忌

於1786年開設的Strathisla酒廠，最初名為Milltown Distillery，位於蘇格蘭Banffshie的Keith；於1870年才易名為Strathisla，之後酒廠名字經多次更改，最終用回Strathisla這名字，也算是歷史悠久的酒廠之一。1950酒廠破產後被Chivas Brothers收購，並將Strathisla的麥芽威士忌用作混調之用，市場上便難以見到原裝品牌的佳釀。

幸好仍有些陳年威士忌得到獨立裝瓶商以自家品牌入瓶並推出市場，好像1996年由Gordon & MacPhail入瓶的Strathisla 1948，陳48年可謂相當罕有，價值約€3,000（HK$25,109）。另一支Strathisla 1977 27 Year Old, SMWS 58.7，就被蘇格蘭威士忌協會裝瓶推出，威士忌陳釀27年，每瓶價值約€1,500（HK$12,554）。