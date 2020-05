怕前員工報復影響銷量？　兩大作落實推出日期

年度大作《The Last of Us Part II》終於不再Delay,落實於今年6月19日發售。(互聯網)

受疫情影響,今年不少娛樂作品也被迫延遲上市,遊戲界也不例外,例如原先計劃2月推出的大作《The Last of Us Part II》,早前便延遲至5月29日推出,但最後又因為國際物流問題而無限期延期。正當玩家們都懷疑是否要去到PS5平台才能玩到此作品時,日前SIE卻突然宣布《The Last of Us Part II》落實於6月19日發售,一眾Fans終於毋須再苦等。

事實上,負責開發的Naughty Dog早已表示遊戲接近開發完成,並進入最後除錯階段,但未知是否催谷員工過度,導致部分員工離職而在網上公開劇情來報復,甚至有全CG動畫在社交網流出。雖然官方指現在落實6月推出是基於物流逐步改善,但也不禁令人質疑是遊戲廠商與SIE「止蝕」之舉。

特別一提,隨着《The Last of Us Part II》改了上市日期,為避免兩大作同時推出影響銷路,原先史詩式動作遊戲《對馬戰鬼》(Ghost of Tsushima) 的開賣時間會由原來的6月26日順延至7月17日,玩家們要留意了。