怕前員工報復影響銷量？　兩大作落實推出日期

受疫情影響，今年不少娛樂作品也被迫延遲上市，遊戲界也不例外，例如原先計劃2月推出的大作《The Last of Us Part II》，早前便延遲至5月29日推出，但最後又因為國際物流問題而無限期延期。正當玩家們都懷疑是否要去到PS5平台才能玩到此作品時，日前SIE卻突然宣布《The Last of Us Part II》落實於6月19日發售，一眾Fans終於毋須再苦等。

事實上，負責開發的Naughty Dog早已表示遊戲接近開發完成，並進入最後除錯階段，但未知是否催谷員工過度，導致部分員工離職而在網上公開劇情來報復，甚至有全CG動畫在社交網流出。雖然官方指現在落實6月推出是基於物流逐步改善，但也不禁令人質疑是遊戲廠商與SIE「止蝕」之舉。

特別一提，隨着《The Last of Us Part II》改了上市日期，為避免兩大作同時推出影響銷路，原先史詩式動作遊戲《對馬戰鬼》(Ghost of Tsushima) 的開賣時間會由原來的6月26日順延至7月17日，玩家們要留意了。