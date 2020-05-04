人氣韓星熱捧　復古風袋款

自從法國時裝設計師Hedi Slimane於2018年入主CELINE擔任品牌藝術、創意及形象總監後，全球時裝迷都落足眼力看他可以為這個備受女性時裝迷追捧多年的時裝品牌帶來怎樣的翻天巨變。結果上任後就隨即宣布為品牌推出男裝系列，為追隨他多年的男性信徒派「定心丸」。

同年Hedi Slimane就從圍繞巴黎凱旋門的鎖鏈擷取靈感創作出TRIOMPHE手袋，成為女裝人氣袋款；而TRIOMPHE CANVAS系列則是網羅男女裝袋款及配飾的高級皮具系列（HAUTE MAROQUINERIE），以天然棉花織造，再潤飾頂級植鞣皮革塗層而成，因風格高雅復古風格而人氣高企。

早前韓國人氣女子組合BLACKPINK成員Lisa就選用了TRIOMPHE CANVAS系列當中的AVA手袋，其半月形外觀參照了CELINE上世紀70年代的經典袋款，流線形線條配上短帶設計令手袋可以孭上膊或手挽，配以標誌性印花圖案，流露出經典永恒的時尚個性。