【繽FUN劇場】大使女一鋪清「使」

女仔天生愛shopping，無論你開心定唔開心買嘢就係最佳嘅良藥，好似之前劇集《多功能老婆》中演「藍飛」嘅楊千嬅，經歷老公黃浩然拋棄心情差到爆，幸好得到身邊嘅好姊妹陳煒同朱晨麗加埋暖男周柏豪齊齊陪佢shopping，等佢可以暫時忘記傷心事。佢哋仲幫千嬅由頭執到落尾，即使平時慳住使嘅千嬅，都買得好開心，所以話「買嘢能醫百病」，總之任何時候只要有得shop就得！

除咗約埋一班三五知己一齊血拼外，一個人網上shopping都好過癮，唔少女士好多時都會睇實啲網站幾時做特價，只要一特價真係會瘋狂係咁買買買，相信大家最常聽嘅一句說話就係「嘩！好平呀！買咗先！」之後心諗都唔會使咗好多錢嘅！

只要有特價，總之就買咗先算，所謂飯可以唔食，嘢唔可以唔買，相信唔少女仔都一定試過，為咗買嘢真係可以去到好盡架！劇中女主角都同唔少女生一樣，為shopping爭分奪秒，總之就係shopping大過天啦！

不過網上shopping最容易令大家買多咗都唔覺，皆因喺呢個網站買啲嗰個網站買啲，不知不覺就會使多咗，到月尾還卡數時就知味道！唔知你哋又有冇同女主角有同樣嘅經歷呢？