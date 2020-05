Star Wars Day　掃盡減價星戰紀念品

「May the fourth be with you」.....「沙鍋」Fans今日覺醒咗未?出手掃貨未?(互聯網)

為《星球大戰》電影中一句經典對白「May the force be with you」,自2011年開始全球電影迷就發起於每年5月4日(取諧音May the fourth be with you)當日舉行一些紀念活動並命名為Star Wars Day。儘管最初此紀念日並無官方認可,但經過多年發展後,Lucasfilm及Disney都有順應民意於Star Wars Day推出一些紀念活動。

今年因應全球受到肺炎疫情影響,昔日星戰迷Cosplay大規模上街遊行慶祝活動當然冇可能出現,但一些線上慶祝紀念活動卻依然繼續舉辦。當中Star Wars官方網站(www.starwars.com)就提供了多個不同網絡商店的Discount Code,讓星戰迷於今日Star Wars Day購買相關紀念單品時,可獲折扣優惠;而線上串流平台Disney+(www.disneyplus.com)於北美地區亦會於今日將9部《星球大戰》電影於網上作串流播放。

另日本官方網站(starwars.disney.co.jp)除了於網站發放與電影相關資訊外,更特別推出了5款限定紀念Tee供大家訂購,除了印上《星球大戰》角色人物外,最有紀念性當然是哪句「MAY THE 4th BE WITH YOU」及「2020」字樣,分別有成人及童裝尺碼選擇,5月5日晚上11時59分截止訂購,6月開始發貨,有興趣入手的朋友快啲登入網站訂購。