Star Wars Day　掃盡減價星戰紀念品

為《星球大戰》電影中一句經典對白「May the force be with you」，自2011年開始全球電影迷就發起於每年5月4日（取諧音May the fourth be with you）當日舉行一些紀念活動並命名為Star Wars Day。儘管最初此紀念日並無官方認可，但經過多年發展後，Lucasfilm及Disney都有順應民意於Star Wars Day推出一些紀念活動。

今年因應全球受到肺炎疫情影響，昔日星戰迷Cosplay大規模上街遊行慶祝活動當然冇可能出現，但一些線上慶祝紀念活動卻依然繼續舉辦。當中Star Wars官方網站（www.starwars.com）就提供了多個不同網絡商店的Discount Code，讓星戰迷於今日Star Wars Day購買相關紀念單品時，可獲折扣優惠；而線上串流平台Disney+（www.disneyplus.com）於北美地區亦會於今日將9部《星球大戰》電影於網上作串流播放。

另日本官方網站（starwars.disney.co.jp）除了於網站發放與電影相關資訊外，更特別推出了5款限定紀念Tee供大家訂購，除了印上《星球大戰》角色人物外，最有紀念性當然是哪句「MAY THE 4th BE WITH YOU」及「2020」字樣，分別有成人及童裝尺碼選擇，5月5日晚上11時59分截止訂購，6月開始發貨，有興趣入手的朋友快啲登入網站訂購。