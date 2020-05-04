【特約報道】新型冠狀病毒肆虐，嚴重打擊香港的經濟，社會上多個行業陷入困境，不少基層市民不但要應付嚴峻的疫情，還要面對失業和開工不足的壓力，生活可謂百上加斤，徬徨無助。有見及此，東華三院自本年2月起已積極制定抗疫支援方案，分階段推出多項社區支援項目及資助計劃，希望能減輕市民對抗疫情的負擔，並肩共度時艱。

政府已公布於本年度會向18歲或以上香港永久性居民發放一次性港幣10,000元現金，以紓解民困。為進一步針對支援社會上因疫情而失業或收入大受影響、而未符合資格領取綜援的低收入家庭，該院推出「東華三院‧分享愛‧疫境同行」失業及短期經濟援助籌募計劃，呼籲善長彰顯愛心，支援社會上的貧苦大眾，率先捐出特區政府即將發放的10,000元全數或部分金額，幫助有需要之失業人士及家庭，為他們提供短期經濟援助，助其度過難關。

是次計劃屬一次性抗疫籌款項目，目標籌款金額為港幣300萬元，預期協助不少於300個家庭。而早前該院已經從東華三院「甘霖．援急基金」撥出300萬元，為有經濟困難的2019冠狀病毒病確診者及其家庭提供緊急經濟支援及應急物資，有關支援項目之餘額亦會撥入是次失業及短期經濟援助籌募計劃，以支援更多受疫情影響的人士。

上述計劃將收集公眾捐款至本年8月初，並將於7月起供有需要人士透過東華三院申請，每個獲批的家庭可獲最多港幣10,000元資助金額。有關申請辦法、申請資格、審批及發放等詳情，請留意東華三院稍後公布。

一如以往，東華三院董事局及冠名贊助人已贊助各項籌募活動的直接開支，亦不會從活動籌得的公眾善款中扣除行政費用，確保是次籌募所得的公眾善款全數撥用於是次計劃的受惠人士。

該院亦同時呼籲各界企業支持此項計劃，除以公司名義捐款外，亦可鼓勵員工及其家屬一同響應，為有需要人士伸出援手，同心協力跨過逆境。

善長如欲支持是次計劃，可登入東華三院網站 www.tungwah.org.hk/?p=27643 根據指示進行捐款。如有查詢，可致電東華三院全年捐款熱線1878 333。