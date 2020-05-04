EGL東瀛遊推網購平台直送環球好物　「疫」向思維轉危為機

【營業資訊】受新型冠狀病毒疫情影響，旅遊業正遭受史無前例的衝擊和挑戰。過去兩個多月，由於疫情蔓延至全球，EGL東瀛遊作出了一個艱難的決定，取消所有出發的旅行團隊，直至疫症減退。疫情初期香港口罩嚴重短缺，其管理層率先在全球搜羅逾兩萬口罩免費派發予香港市民，履行社會責任。而隨着病毒一直在全球大爆發，旅遊業業務亦因此陷入完全癱瘓狀態，在這「零收入」時刻，EGL東瀛遊決意逆境轉型，開拓全新網購平台EGL Market。

談及為何有此構想時，EGL東瀛遊助理董事袁灝頤表示：「相比起十七年前的沙士，今天我們面對的是一場全球性的持久戰。既然無法改變目前的狀況，倒不如抱着樂觀心態、坦言面對。我們由過往帶領客人邁向世界，轉型至把環球食買玩的精彩體驗，實物化地直送香港人家中。除了迎合網上購物新趨勢，同時也期盼可以發展成長遠持續的新業務，開拓旅遊加生活的生態圈。EGL Market的出現，代表一種逆境求變的精神，是一個轉危為機的故事。」

EGL Market網購平台將於5月4日正式開幕，由一班專業的旅遊家一齊捐窿捐罅，搜羅超過500種產品，當中包括居家煲劇必備的日韓台零食、日本清酒、本地手工啤酒、養生靚茶、保健湯水、日本直送家居清潔用品、嬰兒用品以至潮流熱門的殺菌消毒電子產品如負離子空氣淨化幾、UV口罩消毒盒等。

為慶祝新店開幕，由即日起至5月17日，於www.eglmarket.com內購物，並於結帳前輸入優惠推廣碼「EGL MARKET」，更可享全單5%折扣優惠。

顧客購物後，可選擇到EGL東瀛遊旺角、銅鑼灣分行或觀塘總行免費取貨，或加$29享用智能櫃領取貨物、加$80送貨上門或購物滿$500享受免費送貨上門服務。

10大人氣熱賣推介

1. Aqua Pro+Tech - 全效防疫消毒滅菌噴霧60ml

日本專利科技研發，通過歐盟EN14476測試，STC認證ASTM E-2315殺菌效能，有效殺滅新型冠狀病毒 COVID-19，獲SGC安全認證，無菌、不含重金屬及酒精。

2. 限時必搶 - MOBEWORK負離子隨身空氣淨化器V1 (一年保用)

負離子隨身空氣淨化器每秒可放出超高2000 萬個負離子，淨化空氣，工作時間長達15小時。機身細細，直徑只有4cm，仲附有掛頸繩，方便攜帶，香港品牌，值得信賴。

3. 實用之選 - 瑞士TRAVELMALL 多功能紫外線消毒盒配備QI無線充電器(一年保用)

瑞士品牌Travelmall的多功能紫外線消毒盒，利用UV-C LED技術為手機或各種物品消毒，經測試殺滅高達99.9%細菌，更可以同時充電。

4. 韓國URBANAIR Ultrawave UV-C LED 口罩消毒存放盒 (一年保用)

口罩消毒存放盒頂部蓋具有達99.8%消毒能力的UV-C LED紫外線燈，更內置風扇，為口罩消毒同時除濕。除了口罩，亦可消毒其他物品。

5. 本地品牌Gran-Ó-Soup 增強抵抗力湯包3包裝

湯包套裝包括三菌健脾湯、蟲草花沙參玉竹元貝湯、姬松茸茶樹菇螺片湯，有效增強抵抗力。只需要一個燜燒壺，就可以隨時品嘗無味精或防腐劑的老火靚湯。

6. 只有一隻蛋咁重嘅日本AMVEL Pentagon72 超輕量縮骨遮

全世界最輕的功能傘只有79g！採用降落傘物料，加上Easy-Dry納米技術撥水塗層，輕輕揮動即可變乾，碳纖製做的傘骨，更可抵擋每秒15米強風，耐用輕盈仲撥水！

7. 樂力高「在家烘焙」組合

環保家品Lexngo樂力高獨家設計，一套8件烘焙必備工具，在家中輕鬆製作香噴噴的烘焙食品，麵包、蛋糕、曲奇無難度！

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威士忌名廠SUNTORY 山崎蒸溜所出產，採用頂級日本梅南高梅製作，使用威士忌美國木桶儲存製增加風味。

9. 日本過敏協會推廣UYEKI 特效塵蟎噴霧(全效型) 250ml

可驅除和抑制塵蟎生長、減少濕疹、過敏等症狀。日本製造。另有無香型、除菌型以供選擇。

10. 日本Pilot 填色冊 - The Very Hungry Caterpillar

只要將清水倒入專用筆中在畫冊上填色，便會自動顯示各種預設顏色，水乾後顏色就會自動消失，毋須清洗，乾淨好玩。