【Model Hunter】好動處女座　胡晴：「我愛吊起來！」

問：「你叫咩名？」

答：「我叫胡晴，是個完全不像處女座的處女座，一點也不心思細密，非常冒失和神經大條。朋友們都說我外表女性化，但其實是個貪玩且很大大咧咧的瘋子。」

問：「你最喜歡拍攝甚麼題材？」

答：「我愛探險跟嘗試新事物，只要是沒嘗試過的題材，我也很樂意去發掘。若硬要我說喜歡哪類型，應該是廢墟或運動主題吧？每次接到這類型工作都非常雀躍，覺得有一群人去冒險的感覺。」

問：「拍攝咁耐有咩難忘經歷？」

答：「記得有場廢墟攝影很驚險，拍完後發現出口鐵閘鎖住了，一群人被困在一起，天還開始下起大雨呢！攝影師們像陪我玩了一場密室逃脫，幸好最後大家都安全脫離。那個廢墟真的很美，但後來被拆掉了，也覺得很可惜啊！」

問：「你覺得自己最靚邊個部分？」

答：「該是眼睛吧？我媽是個美人胚子，但我好像只遺傳到她的眼睛，其他部分也是普普的。我一有閒就會對鏡子練習怎令眼睛傳神一點，嘗試用雙眼來說自己的故事。雖不知成效怎樣，但有稍為下過苦工。哈哈！」

問：「喜歡怎麼樣的男生？」

答：「喜歡對自己家人很好，也懂得愛屋及烏，很暖心，很會照顧人的那類人。自幼跟媽媽相依為命，所以覺得伴侶懂愛惜自己家人很重要啊。另外我就是很大咧咧的，所以很需要那種懂得好好照顧我的人。哈哈！」

問：「你平日有咩興趣？」

答：「我熱衷於許多運動，空中吊環是我的最大興趣，很享受在空中起舞的感覺。最近也有嘗試為自己喜歡的歌曲編舞，有不少影師找我拍攝空中吊環的照片，雖然特別費力氣，但每次看到成品也會很開心。」

問：「將來有咩抱負？」

答：「有許多目標也想達成。其一是希望疫情遠去後能考一個空中運動的導師資格。其二是多拍點不同類型主題的作品吧！其三是希望能帶坐輪椅的母親出一次國。一直想要這樣做，卻一直覺得要好好規劃，所以沒去做，但真的很想在未來一至兩年達成這心願。」

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