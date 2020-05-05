生肖指數　是日吉星：蛇

鼠：↑ 計劃中的事情發展得很順利，與家人相處融洽，是討論大事的吉日。

牛：→ 工作上須確定和別人合作的事情，否則將產生麻煩事。金色助運勢提升。

虎：↓ 是日沖煞，小人利用人際關係來打壓你，要記住防人之心不可無啊！

兔：→ 別理會一些無關痛癢的小事，專心做好要做的事情，會有助你更易成功。

龍：↑ 適合外出活動，可作少許冒險或平日少做的事，例如小賭，贏面頗大。

蛇：★ 今天出奇地順風順水，你原本擔心的麻煩事沒有發生，讓你心情愉快。

馬：→ 下午適宜執行需要體力勞動的工作，別胡亂作重大決定，三思後行。

羊：→ 公餘時間避免單獨逛商場，遇上推銷員就會失控購物。還是早點回家吧！

猴：↓ 工作遇上小問題，處理不當會演變至一發不可收拾的大麻煩，宜小心！

雞：→ 可能會遇上舊同學，細談下發覺昔日的深交並無改變。讓你心情愉快。

狗：→ 今天容易心煩。要突破心理障礙宜找活力盛的朋友，會帶來光明和喜悅。

豬：↓ 時運不濟，很多事情早上都不會有結果，下午才能完成。小心忍耐吧！

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌