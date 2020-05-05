白羊：事業運持續不穩，但人氣轉佳不少，求職、轉職及謀事等，保持積極將具發展。

金牛：精神轉佳，貴人運佳，助維持進度，將較能應付出門、出勤及海外項目等之壓力。

雙子：感情及親子關係不穩，保持開朗，則是改善及增進與伴侶及家人情感的利好之時。

巨蟹：情緒不穩，戀愛及家庭運欠佳，攜眷參社交聯誼，可助提升及增進感情與溝通。

獅子：工作運不穩，但體能持續回升，善用時間多休息，可助提高效率，有助公事推進。

處女：人氣持續不穩，但桃花運較佳，出勤、公幹及海外項目等貴人運稍佳，有助進展。

天秤：情緒及家庭運持續回穩，體能及工作運甚佳，有助維持進度，較能享受私人生活。

天蠍：辭令及思考力回穩，人緣及桃花運較旺，親子及感情關係和順美滿，可放鬆享受。

人馬：財運略為回穩，較能維持收支平衡，較能切合個人理想，開單、簽約等亦較利好。

山羊：人氣、情緒及家庭運回穩不少，不論公私，人際關係及相處情況等將較和順平穩。

水瓶：出勤、公幹及海外項目等所帶來的壓力較大，但精神狀態回穩，將有助維持進度。

雙魚：社交運略為轉佳，人際關係轉佳，避免人事及金錢糾結，聯誼會友，將更感愜意。