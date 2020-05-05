100萬個口罩低於半價　網上優先預訂

樓上於5月6日進行1,000,000個 BFE>95% 成人口罩網上預訂。(客戶提供)

【特約報道】香港市民直到5月，仍然為口罩奔波。因此樓上希望為抗疫盡一點綿力，於5月6日進行1,000,000個 BFE>95% 成人口罩網上預訂，可以以低於半價換購($79/50個)。過濾要求已經通過香港標準及檢定中心檢測，而生產廠房亦都符合國家一次性防護口罩要求(T/CTCA 7-2019)。市民成功登記後到門市輕鬆付款取貨就可以！

網上預訂資料

日期：2020年5月6日 (星期三)

時間：中午12:00

網上優先預訂價：$79/50個 (1盒)(原價：$180)

名額：100萬個口罩，共2萬盒

限購：1人限購1盒

流程：於登記網站輸入電話和選擇門市後，經SMS接收印花，於指定日期內到自己選擇的門市付款取貨，皆為現貨。

公開預告

日期：2020年5月5日 (星期二)

口罩詳情

成人三層口罩(一盒50個)

認證：BFE > 95%

產地：中國

•生產廠房符合國家一次性防護口罩要求(T/CTCA 7-2019)

•過濾要求通過香港標準及檢定中心檢測