100萬個口罩低於半價 網上優先預訂
2020年05月05日 09:30
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樓上於5月6日進行1,000,000個 BFE>95% 成人口罩網上預訂。(客戶提供)
【特約報道】香港市民直到5月，仍然為口罩奔波。因此樓上希望為抗疫盡一點綿力，於5月6日進行1,000,000個 BFE>95% 成人口罩網上預訂，可以以低於半價換購($79/50個)。過濾要求已經通過香港標準及檢定中心檢測，而生產廠房亦都符合國家一次性防護口罩要求(T/CTCA 7-2019)。市民成功登記後到門市輕鬆付款取貨就可以！
網上預訂資料
日期：2020年5月6日 (星期三)
時間：中午12:00
網站：當天樓上Facebook專頁準時公佈登記的網址https://www.facebook.com/HKJEBN/
網上優先預訂價：$79/50個 (1盒)(原價：$180)
名額：100萬個口罩，共2萬盒
限購：1人限購1盒
流程：於登記網站輸入電話和選擇門市後，經SMS接收印花，於指定日期內到自己選擇的門市付款取貨，皆為現貨。
公開預告
日期：2020年5月5日 (星期二)
平台：樓上Facebook專頁 https://www.facebook.com/HKJEBN/
口罩詳情
成人三層口罩(一盒50個)
認證：BFE > 95%
產地：中國
•生產廠房符合國家一次性防護口罩要求(T/CTCA 7-2019)
•過濾要求通過香港標準及檢定中心檢測