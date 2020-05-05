東沖有料到：Take My Hand，Thailand

本文見街之時，相信大家都知道泰國的緊急狀態令又再Extend多一個月，換句話說，泰國最快要6月1日才能全面通關，即是所有國際航班也要6月才能進出泰國，對於一眾香港的泰國粉絲來說，需要再等等才能到訪，不免有些失望及無奈……

不過更無可奈何的是當地人民，因為這次疫情影響了多個行業，當中旅遊業尤其嚴重，不少人甚至因而失業。雖然泰國人大都天性樂觀，但面對如此疫境，難免感到難受失意。幸好泰國有不少有心人，無論是政府、民間團體、甚至是普通市民，都會去做一些好事，例如派飯及物資給有需要的人士，可以說是人間有情。

雖然說多等一個月情況便會好轉，但等待是漫長的，為了在這段時間給泰國人打氣，小弟又推出了一首新歌（對，又有新歌了）。不過僅限於在社交媒體播放，並不會出碟或謀利（就算出碟也沒人買吧）。歌曲本身以中文、英文及泰文來填詞，負責作曲填詞的是一位我認識了十多年的音樂人，《冲遊泰國》內的多首主題曲及插曲都是由他包辦，於音樂製作上絕對是專業水準。他用了三天時間便完成，更找來一位泰國歌手幫忙錄製Demo，我重複聽了多次，並將當中部分泰文歌詞改為中文。

提起填詞，自己也填過幾首歌曲，算是有點經驗。可能少年時代經常聽黎彼得及盧國沾的歌曲，所以即使曲內中文歌詞只得4句，也希望盡量可以像他們的作品一樣句句押韻，讓人覺得有板有眼。

另一方面，雖然自己泰文不算好，但在泰國人的指導下，還是唱了一首泰文歌。 而負責和音的女士本身其實也不懂中文，但在我的指導下，還是逐隻字唱出來，結果一點瑕疵也沒有，別人會以為她會說中文。之後再找來一位香港電視台超專業的高手朋友，他不收分文、花了兩天時間剪了MV，實在十分感謝。希望這首歌能帶給泰國人正能量，同時給香港人鼓勵。

四句歌詞分別是：「今天縱是苦困，仍笑笑把歌哼，珍惜每秒沒有恨，同度過同感恩。」憑歌寄意，希望大家努力。

胡慧沖