凡士林5大隱藏功效　你知道嗎？

凡士林除可用來補濕外，還有很多不同的用法，可以解決皮膚或美妝上的小煩惱。（互聯網）

相信大家對凡士林應該不會陌生，大部分人都知道它對乾燥的皮膚有很好的修復作用，而且可以說是性價比很高的護膚品。它是由石油精煉萃取出來的石蠟，成分天然而且簡單，是油性鎖水的補濕劑，對敏感肌亦是相當友好。但其實它的功效遠遠不止補濕這一項，以下5個不同妙用法，也可以幫你解決很多美麗的煩惱。

1.手部護理

用凡士林當作護手霜可說是一個基本的用法，它除了可以解決皮膚乾燥的問題，塗於手指和指甲的邊緣還可以紓緩手指頭「乾爭爭」的感覺，甚至軟化指甲邊緣的死皮。同樣，除了用在手上還可以用在其他乾燥的部位，如手肘、膝頭、腳後跟等。如果雙手過於乾燥，想進行深層補濕，可將凡士林均勻的塗在手上，然後戴上膠手套一晚，當作手膜使用。

2.眼妝急救＋打底

凡士林在眼部的使用方法有兩種。一是眼妝急救大法，有時候出門的時間太久，眼部又容易暈妝，眼線或睫毛膏掉色在下眼瞼，看起來像是「熊貓眼」，實在是不太美觀。這個時候可以用棉花棒沾取一些凡士林，卸掉這些外來的「熊貓眼」後再補妝。另外，又可以把凡士林當眼妝底霜，混合粉底液塗在眼部，便能讓眼線更持久，眼影更顯色。

3.去鼻哥黑頭

如何去黑頭是很多人的煩惱，比起用撕拉的鼻貼拉址毛孔，令它愈變愈大，最近更多人改用油溶油的溫和去黑頭方法。凡士林算是礦物油的一種，因此也同樣有這個功效，不過建議大家在晚上洗澡時使用。

用法是卸妝潔臉後，塗一層薄薄的凡士林在鼻上，邊塗邊按摩，幫助軟化黑頭。然後用鼻子大小的保鮮膜緊貼鼻子，然後去洗一個熱水澡，利用熱氣軟化黑頭，也可以用熱毛巾熱敷15~30分鐘。最後取下保鮮膜，先用紙巾擦走凡士林，再用黑色的棉花棒或粉刺針清理浮出的粉刺、黑頭，再用清水洗淨便成。

4.唇部護理

凡士林有去死皮的功效，在睡前厚敷一層凡士林在唇上，當作唇膜使用。除了當唇膜使用，凡士林亦可以作唇部磨砂。方法是把它與沙糖混合，然後塗在唇上打圈按摩，最後用熱毛巾擦掉即可。

5.撫平毛躁

除了用在皮膚上，凡士林還可以用在頭髮上。用手指取小量的凡士林，塗於乾燥的髮絲上，可以撫平頭髮，也可以改善髮尾開叉的問題。但是要注意用量，太多反而會變成油頭。

凡士林的用處多多，愈純正功效愈大，白色的純化等級比黃色的高，但如果皮膚太油就不建議使用啦！