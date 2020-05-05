今晚食乜：焦糖洋葱意粉　加羽衣甘藍添口感

早前唔少人都到超市搶物資同糧食，不少食物好似麵粉、意粉等都斷市，一有貨返，唔少人都入定貨，而IG@thefeedfeed.recipevideos就教大家用洋葱和羽衣甘藍煮意粉。做法是將洋葱炒至軟腍焦糖化後，加入切成幼條的羽衣甘藍同炒。要留意羽衣甘藍本身口感較粗糙，可先將葉中間的梗去掉才炒煮。之後放入意粉、忌廉和芝士碎拌勻，質感變得濃稠後便可上碟，最後加點香草和檸檬皮便可享用。意粉質感濃稠，帶洋葱的甜味與蔬菜香，配上鹹香又Creamy的芝士白汁，話咁易KO一碟。

材料：

特級初榨橄欖油 3湯匙

洋葱片 2個

粗鹽 少許

黑胡椒碎 少許

意粉 12安士

羽衣甘藍 1棵

忌廉 1/4杯

百里香 少許

蘇打粉 少許

帕爾馬芝士碎 適量

檸檬皮 少許

辣椒碎 少許

做法：

1.燒熱橄欖油，加洋葱片、鹽、黑胡椒、蘇打粉炒至焦糖化。

2.羽衣甘藍去掉葉中間的梗，切幼條。

3.在洋葱中加入羽衣甘藍炒至軟身。

4.意粉烚熟，倒入洋葱內炒勻。

5.倒入忌廉、芝士碎煮勻，加點烚意粉水拌勻。

6.上桌後加芝士碎和百里香、檸檬皮、辣椒碎裝飾便成。