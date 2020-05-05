推理小說 小一都識睇?

在香港教育制度的影響下，近年小學生都看得懂推理小說。

「好多小朋友都識好多字，甚至一年級都看得懂推理小說，這可能是受到香港的教育制度

影響，很多人都希望贏在起跑線，其實我不太同意這個想法。」以前小朋友可能會睇格林童話同伊索寓言，不過近年口味好像不同了，推理小說《大偵探福爾摩斯》連續幾年稱霸兒童書榜，作者厲河表示：「我發現小朋友對故事的接受能力很高，傳統童話故事結構比較簡單，對小朋友來說已沒有吸引力，而推理小說一般都會有懸疑成份，有不同類型的案件發生，讀者亦可以參與推理，過程相當吸引。」

厲河解釋，《福爾摩斯》原著作者柯南道爾很多時都會省略部份過程，直接跳到後面的段落，而他則專登加長篇幅，清楚描繪整個過程，令小朋友更容易明白，他說：「有時我會故意把故事寫深一點，但小朋友亦十分喜歡，所以兒童故事其實不用故意寫得簡單，程度比認知能力稍為高一點，小朋友反而更感興趣。可是，偵探小說很難避免謀殺、死亡等題材，因此描寫相關情節時亦要稍為迴避，插畫也會避免描血淋淋的場面，降低整體的血腥程度。」

《福爾摩斯》所有角色都是英國人，小朋友未必會有親切感，所以厲河採用了擬人化的方式，把所有人物變成不同動物，藉此吸引小朋友眼球，他說：「我刻意加入了一些訊息，希望小朋友學習同理心，正如福爾摩斯要捉的殺人兇手和賊人，可能背後亦有苦衷，我會盡量解釋他犯案的原因。」