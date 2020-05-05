本日日本：東京全新豪華酒店　飽覽海灣美景

東京又有新酒店開幕啦！今次介紹的是剛於4月27日開幕、走豪華風格的mesm Tokyo, Autograph Collection。酒店位於東京港區新落成的多用途商廈Waters竹芝16至26樓，遊覽台場、築地、銀座等相當方便。酒店的主題是東京浪潮（Tokyo Waves），住客由踏入門口一刻就感受到東京最新的時尚、藝術和科技趨勢。提供總共265間客房，設四種房型，當中包括8間附有露台的套房，可以望到壯觀的東京海灣景色，還有綠意滿載的濱離宮恩賜庭園，最特別的是酒店為了提供給住客「令人着迷的五感體驗」，於全部房間都設有數碼鋼琴，住客可以彈琴自娛，還有東京打卡名店猿田彦珈琲特調的Specialty Coffee，都可在房間試飲到。套房住客可以享用24至26樓行政樓層的Club mesm，此外也有健身室。

餐飲方面，酒店設有一間提供法國菜的Chef's Theatre、酒吧Whisk以及一間多功能宴會廳。在Chef's Theatre，你可以在時尚的環境中享用傳統的法國美食，現場設開放式廚房，氣氛不會太拘緊，由於位處高樓層，窗邊位置可欣賞到東京璀璨的夜景，最好預早Book定。而在酒吧Whisk可以品嘗到18種獨特的雞尾酒，特別之處是全部以著名畫作為主題，不僅在色彩和外觀上，在味道上也能體現畫中所描繪的世界，很有藝術感，令人耳目一新。

mesm Tokyo, Autograph Collection

地址：東京都港區海岸1丁目10-30

房價：每晚約50,000日圓起