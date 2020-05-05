5.5 撐旅遊　康泰推出「HTMALL買500送500旅遊現金券」

【營業資訊】在疫境下誕生的「HTMALL」康泰網上商店，為康泰旅行社帶來了新的生機，也是備受重創的香港旅遊業逆境自強的一個體現。由籌備至誕生，在推出短短兩周內，HTMALL會員人數已突破1000，網店瀏覽量衝破10萬大關。

適逢今天5月5日，香港迎來連續16日沒有錄得本地新冠肺炎感染個案，特區政府也逐步放寬禁聚令至8人，疫情得以回落，是香港人共同抗疫的成果。有見及此，康泰旅行社將推出「HTMALL買500送500」推廣活動，鼓勵港人在家網上購物，即使不去旅行也能買到手信和旅遊用品。凡於今天至5月31日期間，於HTMALL消費每滿500元 （以單個支付訂單計），就贈送一張500元的康泰旅遊現金券（1000元可得兩張，1500元可得三張，如此類推）。我們相信，現時港人暫時仍不適宜出外旅遊，但隨着香港疫情逐步回落，周邊地區如內地、澳門、南韓、台灣、泰國等地疫情已逐步受控，大家對外遊的盼望指日可待。

與此同時，HTMALL也不斷為大家搜羅防疫裝備，將於明天下午4時開賣的【香港製造】三層成人口罩(50個)，每盒將以會員優惠價$178發售，限量50盒。必須先登記成為會員，才可購買。先購先得，售完即止。

口罩資料：

產地：香港

薄型三層結構，具高透氣性

高貼面度，口罩設計緊貼鼻梁、覆蓋至下巴，有效加強保護性

規格：VFE ≥ 99%、BFE ≥ 99%、PFE ≥ 99%

成人口罩尺寸：17.5cm x 9.5cm(白色)

非獨立包裝