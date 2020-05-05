Rolls-Royce Cullinan Black Badge 越野之殿堂
2020年05月05日 20:00
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由工匠們專業地逐層手工上漆，再經10次手工打磨拋光，堪稱世界上最精細漆面工藝。除了備有 Black Badge系列標誌性黑色，另還可從勞斯萊斯4萬4千種「既有」配色中選擇。拍攝車便擁有Twilight Purple暮光紫色車身。（胡振文攝）
全新抵港的Cullinan Black Badge是勞斯萊斯（Rolls-Royce） 最高級別版本 Black Badge系列的最新一員，亦是最後一員，備有五座位和四座位選擇，售價由港幣750萬起錶。這次提供拍攝的Cullinan Black Badge屬四座版，並加裝了不少富品味的個性化配置，售價高達港幣860萬。對大部分人來說：「嘩！仲貴過我層樓！」；但對一群渴望顛覆傳統、擁有獨特審美需求的新一代富豪來說：「藝術無價」。
工藝在細節
全新抵港的Cullinan Black Badge稱得上是超豪華汽車當中的貴族越野王，絶對能滿足喜歡與眾不同貴客 。車上由車身到車廂，每一處細節都融入了勞斯萊斯的頂級設計美學及匠心工藝，配上Black Badge專屬的尊貴黑色奢華及「∞」無限符號標誌，盡顯王者風範。
規格表
車型：4或5座SUV
引擎：V12雙渦輪增壓
容積：6.75L
最大馬力：600ps/5,600rpm
最大扭力：900Nm/1,700-4,500rpm
傳動：ZF八前速自動波
驅動：前置引擎、四輪驅動
0-100km/h：5.1秒
車身體積：5,341×2,000×1,835mm（長×闊×高）