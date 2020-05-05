PS5大作曝光！　刺客化身維京狂戰士

PlayStation 5將於今年年底上市，大家都期待屆時有咩遊戲大作配合推出，最新消息是《刺客教條》系列的最新作《刺客教條：維京紀元》將是支援遊戲之一，並幾乎同步於年底在全球發售，令信仰之躍得以超強畫質重現。

《刺客教條：維京紀元》由《刺客教條 4：黑旗》、《刺客教條：起源》兩大話題作的幕後功臣Ubisoft蒙特利爾工作室負責開發，將帶領玩家回到英格蘭的黑暗時代，玩家需扮演身兼維京劫掠者及氏族領袖的埃沃爾，在爭奪英格蘭控制權的同時，面對建立新家園所引發的衝突。玩家可在美麗的開放世界裏發展聚落、打家劫舍，並透過不同選擇來提升自己的實力與影響力。

遊戲也吸收了不少前作的要素並加以改良，例如可如《刺客教條：奧德賽》般選擇男性或女性角色進行遊戲，並利用自訂工具修改毛髮、刺青、戰爭彩繪與裝備。另外也如《刺客教條 4：黑旗》般可進行海戰，或駕駛長船劫掠選定地點，以獲得豐富的財富與資源。

遊戲提供黃金、終極、典藏等多個版本，預購的玩家將在遊戲上市時獲得額外任務「狂戰士之道」，與傳說中的北歐狂戰士一起展開復仇任務。另外，除了PS5版本，遊戲也兼容Xbox Series X、Xbox One、PS 4、Windows PC等多個平台，就算唔買新主機一樣玩到！