Q：本人65歲，硬度難持久，服用甚麼助性藥都沒有效，家庭醫生話幫我唔到，請問治療師可提供一些方法嗎？謝謝。

Mr. Chung

A：邁進花甲之年，因年齡漸長，輕則偶發難勃不舉或半途失靈，重則長期陽痿。有部分長者不禁向治療師表示唏噓，緬懷昔日風華正茂，時日匆匆過去，今天面臨性生活變得困難甚至被迫中止，無疑會嚴重打擊性自信和自尊。

觀乎多數患者，他們的情況其實主要圍繞以下方面：（一）自然衰退——陰莖海綿體必須藉着舒張和鬆弛作用以達致充血勃起。白膜包裹着海綿體，它卻會因個人衰老、出現硬結症等退化問題，導致白膜下的靜脈所受壓力不足而未能發揮效用。又或白膜中的神經傳遞物質退化，也會令中樞命令無法傳達至海綿體。

（二）動靜脈血管問題——若動脈和靜脈出現問題，是會首當其衝影響到勃起功能。假如患者缺乏注意飲食和運動，動脈血管的管徑便容易變窄，彈性變差，動脈呈硬化狀態，使血流變慢和進入陰莖海綿體的血量減少，導致性行為時很快軟掉或無法勃起。此外，動脈的血流入海綿體，血液量增加，在正常情況下靜脈會適時關閉，把已充血的海綿體鎖起，陰莖即會自然地變粗、變長、變硬。可是，若發生靜脈閉鎖不全，隨動脈注入海綿體的血液很快又隨靜脈回流身體循環，便會無法維持充血，導致勃起困難。

（三）抗慢性病藥物——長者如遇上慢性病問題，需要使用抗慢性病的藥物，長期服用此類藥物，其副作用是影響到交感神經和副交感神經運作。交感神經控制射精功能，副交感神經控制陰莖勃起功能。在各男性年齡組別中，長者因最常服用抗慢性病藥物，故此在數據上也最多受到藥物影響性功能。

閣下於來信中未有詳細描述整體健康狀況，如有否「三高」、心血管或內科問題？建議閣下除需要理解第一項有關年老的普遍因素，也應評估性功能有否受着第二和第三項的血管神經因素所影響。家庭醫生指出在西藥方面未能提供進一步協助，閣下可嘗試從中醫調理、適量運動和日常食療着手改善困擾。食療方面，最基本需要吸收均衡的6大營養素，包括蛋白質、脂肪、澱粉質、維生素，礦物質、纖維素，以控制「三高」和維持性功能。男士亦可嘗試一些有助減輕勃起功能障礙的植物類食譜，例如銀杏蓮子燕麥粥。銀杏中的黃銅甙和苦內脂，對腦血栓、高血壓、冠心病、動脈硬化、腦功能減退等預防及紓緩症狀的效用，有利擴張微血管和促進血液循環，斂肺定喘、燥濕止帶、益腎固精等。蓮子具降血壓、強心安神、滋養補虛、止遺澀精等功效。每星期吃一至兩次既有控制「三高」的輔助療效，亦可作為提升性功能的養生食品。長者亦可考慮向中醫求診，用中藥藥療改善問題。

李偉儀