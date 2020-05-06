白羊：辭令及思考力稍佳，家庭及戀愛運運回升，與家人伴侶多會面多交流，助增情誼。

金牛：財運較旺，工作運佳，議價力較強，求職、轉職及謀事等將較利好，宜積極行事。

雙子：人氣及財運回升，事業運轉佳，求職、面試、轉職或謀事等勝算較高，宜積極。

巨蟹：精神士氣較旺，雖家庭感情及夫妻關係或較不穩，多聚會多交流，可助增進情誼。

獅子：辭令及思考力不穩，但社交運回升，聯誼會友多予笑容及保持友好，將更能盡興。

處女：事業運轉佳，貴人運回升，聚會社交助招引工作及賺錢良機，宜善用公餘多曝光。

天秤：人氣不穩，但事業心較旺，出勤、公幹或海外項目等進展將較暢順，宜積極行動。

天蠍：精神士氣回升，異性緣佳，夫妻關係將較和順愜意，計劃生育的朋友可多加努力。

人馬：戀愛運佳，社交運亦見回升，辭令較佳，多交流有助發展，約會、聯誼較能盡興。

山羊：公事問題、人事變動及溝通情況等或較繁瑣，但體能及工作運佳，有助維持進度。

水瓶：人緣及桃園運佳，親子及感情關係將較和順愜意，多會面、多約會，將更為融洽。

雙魚：情緒及人緣運回穩，家庭及戀愛運轉佳，親子及感情關係將較愜意，宜多加會面。