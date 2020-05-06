【星星蜜語】初夏香港　變幻難料

踏入初夏，疫症也有緩和之象，不過世事多變，要時刻保持頭腦清晰去面對一切。（設計圖片）

由現在至5月20日，踏入初夏之際，也是疫症稍為緩和之時。雖然如此，但個人生活以致社會走勢，在這期間仍未能沉穩而讓人安心，很容易出現意想不到的情況，往往需要每個人都懂得隨機應變，不要理所當然、墨守成規去對待事情。保持頭腦清晰，不盲目聽信未經證實的事情，便可以減輕混亂和不明。可以放心的是，這些意料不到的事，大都不是甚麼損傷和破壞性的。

【十二星座提點】

白羊座、獅子座、人馬座：浮躁的心情需要更多耐性。愈心急想達成的事，就愈是做不到。這段日子需要沉着和忍耐，宜守不宜攻。

金牛座、處女座、山羊座：這段時間你們就是王者。寧願以實在穩定的步伐，循序漸進而不急於功成，你們卻是最能夠達致成功的人呢！

雙子座、天秤座、水瓶座：頭腦靈活醒目的你們，很懂得看清勢頭而跟隨，以及捕捉機會。順着環境趨勢帶領你的方向去走，你們會愈跑愈有勁。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座：在混亂多變的日子，你們冷靜去看世界，以細膩心思去分辨出難以覺察的問題，輕易避開，減少做錯的機會。

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Carlie

Angel Circle占卜館塔羅占卜師、天使通靈師、前世回溯師及動物傳心導師。（Facebook專頁：Angel Circle）