懷孕35周前接種「百日咳」疫苗　為寶寶提供直接保護

【特約報道】懷孕對於每位準媽媽來說，都是值得高興的人生大事。能夠保護寶寶健康成長，更是每位媽媽的心願。

早前，衞生防護中心及美國疾病控制及預防中心就建議孕婦在每次懷孕妊娠第二或第三期期間任何時間，即懷孕35周前接種百日咳疫苗。

初生嬰兒未能接種疫苗，假如接觸成人患者，受感染風險會因而提高。當孕婦接種疫苗後會產生抗體，並可透過胎盤將抗體傳送給胎兒，為嬰兒提供直接保護，預防感染百日咳。

一般情況下，初生嬰兒可於約2個月大時接種百日咳疫苗，注射後，嬰兒自身會產生抗體，並約在3-4個月大開始有保護作用。注意嬰兒需要於4、6及18個月時繼續注射第2、3、4針，完成整個接種疫苗程序，獲得全面的保護。

孕婦3合1疫苗：包括白喉，破傷風及百日咳(*減量)

*百日咳疫苗的份量，約為嬰幼兒所需要注射的4 / 5 / 6合1疫苗份量的1/3。

孕婦及兒童接種百日咳疫苗的副作用相似，如注射位置會紅腫痛熱等。注射當日身體狀況良好，沒有發燒，經由註冊醫生評估及檢查後便可注射。

特價：$700 一針 (原價：$900一針)

預約及接種程序：

1.致電本中心預約

2.注射當日必須足27周及35周前，並帶備附預產期的懷孕證明

3.簽署注射同意書

4.註冊醫生評估及檢查身體狀況

5.由中心醫護人員注射疫苗

騰悅醫健體檢中心

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