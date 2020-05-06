身高155cm又如何？　IG狂吸過百萬粉絲

有多年Fashion Blogger/KOL經驗的Jenn Im，目前在IG擁有175萬追蹤的高人氣。（互聯網）

現今最具影響力的Fashion Blogger/KOL很多時都是亞洲女生，她們經常被邀請出席高級品牌的時裝秀，IG帳戶的追隨人數分分鐘拍得住明星。好似今回介紹的韓裔美籍女生Jenn Im，IG上的Followers便多達175萬人（Instagram @ imjennim），在時尚界名氣頗大。

從小在加州長大的Jenn，早於2011年開始已跟朋友一起經營YouTuber頻道Clothes Encounters，對扮靚大有心得的她，經常在社交平台上分享時尚穿搭和護膚化妝心得。大概是嬌小勻稱身形和全身散發的甜美氣質，和近年來幾位人氣韓裔部落客走的高冷路線很不同，所以很快便引起大眾和時尚品牌的注目。

再加上身高僅155cm的她，總能穿搭出好像有165cm身高的比例，因而讓不少人留下深刻印象。其實說穿了，不過是因為懂得遷就鏡頭角度拍照，而且深諳高超混搭法，尤其擅長運用Cropped Top、高腰褲、高踭鞋、短裙短褲及不同剪裁的設計去配襯造型；所以即使個子不夠高挑，在照片中也完全看不出真實身高，反而顯得腰細腿長，身形優點盡現，穿出不遜於模特兒的氣勢。