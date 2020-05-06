Happy Mother's Day　讓媽咪甜入心

今個星期日便是母親節，作為子女的相信都會花一點心思按媽媽的性格和喜好來安排節目及預備美食，如挑選一個蛋糕、一件甜點或一份小禮物，讓媽咪甜入心。

繽紛花藝蛋糕

不少人愛在母親節送花，但有些媽咪覺得鮮花會凋謝不能保存，或許可以考慮送上一個花花蛋糕。有間高級糕餅店由即日起至5月10日期間，推出8款繁花綻放的母親節蛋糕，大家可以先揀選媽咪喜歡的味道，如彩虹雪芳蛋糕、檸檬與罌粟籽、經典黑森林或薰衣草與香芋雪芳蛋糕口味，然後喜好挑選印滿花朵的朱古力翻糖，外形賣相搶眼奪目，猶如藝術品般閃亮高貴，適合一眾優雅的媽媽。

法式愛心鮮味

如果媽咪喜歡法式滋味，金鐘一間法式創意甜品店專為母親節而設計的心形Pavlova蛋白餅或許能逗得她開懷甜笑。蛋白酥皮配上法國忌廉和新鮮水果，而大家更可以揀選喜好的Antoinette及Louis口味與分量，前者有雲呢拿忌廉、漿果和杧果配覆盆子醬供選擇，後者則有朱古力忌廉、杧果和百香果配百香果醬之選。砌成心形的蛋糕配上酸酸甜甜的水果，打開盒子已非常吸睛，入口酸酸甜甜，平衡美味，乖仔乖女還可以在朱右力牌上寫上祝福字句呢！

嬴得讚賞美譽

有主打瑞士Couverture 100%可可脂朱古力製作朱古力的本土朱古力品牌網店，今年為母親節推出特色朱古力禮盒，如「滿杯愛意」，在大家自訂照片的陶瓷杯內，放上手工翻糖康乃馨、士多啤梨心形棒棒朱古力和黑朱古力雲呢拿曲奇棒棒，繽紛豐富。而母親節繽紛心意禮盒內則有8款甜點以及有機茶包。另外，品牌亦有甜蜜禮讚朱古力及馬卡龍禮盒和最愛媽媽朱古力獎座等，特別為各位功不可沒的母親大上送上別具特色的紀念滋味。

三代同堂Cupcake

的的骰骰的杯子蛋糕，可能比較適合小家庭。有間現代法式連鎖餅店就推出多款以母親子為主題的杯子蛋糕，其中最特別的是Happy Family Cupcake Set，一套有齊婆婆、媽咪和BB女造型的杯子蛋糕，寓意三代同堂，意頭十足，其他還有繡球花、玫瑰和下午茶造型選擇，為不同性格及口味的媽媽奉上濃情蜜意。

英式高雅品味

如果巴絲打的母親大人好西茶，尖沙咀一間高級英式百貨為母親度身訂造了多款主題茶葉應該幫到大家。品牌推出的「母親節茶葉」，紅茶內加入了玫瑰和佛手柑茶，入口帶伯爵茶和玫瑰的氣息。另一款尊貴限量款式的「Mother of All Teas」，選用了品牌經典的Royal Blend茶包，口感如蜂蜜般香滑甜蜜。另外，大家也以揀選兩款品牌特別設計的禮物籃，除了茶葉外，還有餅乾、果醬和芝士等，讓母親可以隨時來個悠閒的下午茶。