12蚊店好物精選　少女心大爆發

韓國12蚊店Daiso近日推出了多款「顏值」及實用性滿分的護理產品。（互聯網）

Daiso是出名遊韓必到的購物熱點之一，因為店內經常推出一些精緻小物，而且大部分產品都是賣「12蚊」，相當價廉物美。今次小記便找來幾款「顏值」及實用性滿分的「12蚊」（2,000韓圜）護理新品，單睇其少女心包裝，已經好想據為己有，希望本地店舖盡快把這些好物引入香港吧！

蜜桃護髮香噴噴

每次洗髮後，秀髮回復輕盈蓬鬆，散發心愛的洗頭水香氣，心情都會大好。原來除洗頭水外，坊間一些護髮精油和噴霧都可以為秀髮添香，用後頭髮加倍柔順。好似今次介紹的這款蜜桃味護髮噴霧，就特別適合愛蜜桃香的人士。想起被甜甜的蜜桃味圍繞着，真是幸福滿滿。輕輕一噴還可以為頭髮補充水分，十分的方便。

公主控必Like

好多人都鍾意迪士尼公主，尤其是美人魚「Ariel」，更是深受大眾喜愛。所以每一次有護理產品以「Ariel」為設計靈感，都會吸引忠粉搶購。就如今次在Daiso找到的這個「Ariel」系列，就保證Fans心心眼，加上一共有4款產品，無論是齊蘆薈紓緩啫喱、面部補濕噴霧、洗手液抑或沖涼液，都是女生日常的必備。