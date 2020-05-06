【繽FUN劇場】酒吧多極品　賤客堅衰格！

全地球都受到新冠肺炎所累，一條「限聚令」，香港各行各業老細個個牙痛咁聲。但因為近期疫情稍為受控，酒吧可以喺5月8號凌晨零時再次營業，大家又有得玩喇！打麻雀見「牌品」、飲酒一樣睇到「酒品」；落得酒吧乜人都有，唔少從業員都話「酒吧西客特別多」，究竟佢哋有幾衰？即刻話你聽！

亂掉垃圾離晒罩

3歲細路仔都知，掉垃圾要掟入垃圾桶，但偏偏有人覺得自己消費大晒，貪方便將垃圾掉落地。大佬一來你唔係包場，咁做你會搞到個場烏煙瘴氣、影響到其他客人，二來你就算係包場，都應該守吓規矩，因為酒吧員工都係人，唔要嘅嘢就應該拋去垃圾桶，咁樣係基本啦吓嘩？

周圍辣女唔知衰

有啲男客可能睇得《喜愛夜蒲》多，一行入酒吧就以為自己變咗型仔男主角，兩杯落肚就周圍辣女。識人唔係罪，但一定要理對方感受，如果人哋耍手擰頭唔想騷你，唔該乖乖哋返埋位，唔好死纏爛打，甚至郁手郁腳搞寸個場。老實講識唔到女唔核突，但反轉豬肚大吵大鬧，就堅肉酸。

狂搲簽酒面皮厚

其實去得玩就預咗消費，你去飲茶食飯睇戲都要即磅水啦，唔通要人哋唔收你錢咩。有啲酒客超厚面皮，三九唔識七就同酒吧員工扮熟，想盡早簽酒攞着數，又或者恃熟賣熟、為嗰百零二百蚊酒錢死搲爛搲。相信唔少酒吧老細都想講句：「你冇錢飲就返屋企瞓啦！」

冇品咪霸亂插歌

為增加客源，唔少酒吧都增設鏢機，又或者附設卡拉OK，希望多啲人嚟消費。好多酒客飲多兩啖酒，就搖身一變成為咪霸，拎住個咪唔放，仲係咁要插歌。落得酒吧唱歌，就要同其他客人齊齊排隊有規有矩，但總係有人唔知衰破壞遊戲規則，小則對住員工炒蝦拆蟹、大則同隔離台大打出手。想輕鬆玩番晚啫，搞成咁又何必？