停止零食秤 　減肥好幫手？

你有冇試過咁嘅經歷，每次開始了吃零食的路，就再也停不下來，如果不把整包吃完，就不會停手。再加上最近經常呆在家，零食成為了最好朋友，於是它又把它的好朋友脂肪介紹給你了，從此你們就再也分不開了。

假如你也是自控力較差卻又想減肥的小吃貨，以下這個由外國創意設計品牌Unnecessary Inventions發明的「Stop Snacking Scale」就啱晒你。有了它，你每次只要拿一次零食，零食盆就會升高一次，當零食盆愈升愈高，STOP秤鉈就會愈降愈低。

當你抬頭才見到高處的零食，而「STOP」秤鉈又降到近在眼前時，就代表你的嘴巴是時候休息了。

要知道有時候大家只是腦子餓而已，而並非真的肚子餓，所以只須吃一點點零食零食就夠。但就有些人就是管不住嘴，邁不開腿，所以上述發明確實頗適合他們的。不過要提提大家：停止零食秤在安裝位置及零食選擇方面都有特定要求（如果有更方便的設計就更好了），吃貨們入手前要留意啊！