赤柱海邊愛的故事　第二階段炫目登場

「Stanley Plaza Hello Kitty.Dear Daniel Love by the Sea」第二階段炫目登場。 (客戶提供)

【營業資訊】2020年是「愛您愛您」的浪漫年份,甜蜜氣氛籠罩每一天。即日起,赤柱廣場 x Sanrio 破天荒攜手呈獻的「Stanley Plaza Hello Kitty.Dear Daniel Love by the Sea」浪漫之夜,踏入第二階段。全港首次登場的 Hello Kitty 與 Dear Daniel 夢幻燈飾將懸掛在美利樓外牆,於海邊晚上閃耀着愛的光芒,祝福每一對天下有情人。

在寫意的海風吹拂下,與意中人手牽手漫遊赤柱,於場內增設的全新甜蜜戶外打卡裝置拍照留念,以及特色餐廳享用精緻菜式。心動豈止於此,更可換領新登場的 Sanrio限量定情禮品,為您與愛侶締造溫馨美好回憶。

此外,赤柱廣場更將推出多款 Hello Kitty.Dear Daniel Instagram,即使安在家中,也能感受到這份甜蜜的喜悅。

「Stanley Plaza Hello Kitty.Dear Daniel Love by the Sea」 第二階段: Hello Kitty 與 Dear Daniel 的浪漫之夜

日期:即日至7月31日 (LED燈海於2020年6月上旬開始)

地點:赤柱佳美道23號赤柱廣場及美利樓