赤柱海邊愛的故事　第二階段炫目登場

【營業資訊】2020年是「愛您愛您」的浪漫年份，甜蜜氣氛籠罩每一天。即日起，赤柱廣場 x Sanrio 破天荒攜手呈獻的「Stanley Plaza Hello Kitty．Dear Daniel Love by the Sea」浪漫之夜，踏入第二階段。全港首次登場的 Hello Kitty 與 Dear Daniel 夢幻燈飾將懸掛在美利樓外牆，於海邊晚上閃耀着愛的光芒，祝福每一對天下有情人。

在寫意的海風吹拂下，與意中人手牽手漫遊赤柱，於場內增設的全新甜蜜戶外打卡裝置拍照留念，以及特色餐廳享用精緻菜式。心動豈止於此，更可換領新登場的 Sanrio限量定情禮品，為您與愛侶締造溫馨美好回憶。

此外，赤柱廣場更將推出多款 Hello Kitty．Dear Daniel Instagram，即使安在家中，也能感受到這份甜蜜的喜悅。

「Stanley Plaza Hello Kitty．Dear Daniel Love by the Sea」 第二階段： Hello Kitty 與 Dear Daniel 的浪漫之夜

日期：即日至7月31日 (LED燈海於2020年6月上旬開始)

地點：赤柱佳美道23號赤柱廣場及美利樓