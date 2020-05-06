幫貪靚媽媽　抹走歲月痕迹

送媽媽一份重拾年輕的禮物，守護她的青春，減少歲月留下的痕迹。 （互聯網）

臉上留下痕迹叫做歲月，一幕幕熟悉的日常、一個個熟悉的臉孔在不知不覺間發生了改變。長大後，換我們守護媽媽的青春，減少她們的煩惱。在520（我愛你）的月份裏，為她精心準備一份禮物，帶她重回年輕的世界，盡我們的一分力減少歲月在她們臉上留痕。

【滿足不同媽媽】

由即日起至5月10日，Clarins推出官網專屬母親節優惠。購物滿HK$1,680即享母親節限定5件裝禮品，滿HK$2,580可額外享無瑕彩妝正裝禮品4件裝。另推出兩套母親節限定優惠套裝－賦活雙精華雙套裝和透亮光感淡斑精華及乳液套裝，適合有不同需求的媽媽。5月官網限定，凡購買任何物品即享運費全免、自選6款試用裝、送調和沐浴精乙枝及首次購物輸入優惠碼WELCOME滿HK$1,000可享10%折扣優惠。

【官方代理推出優惠】

代理多個國際護膚品牌的Zoe by Profex推出網購平台，當中兩大品牌KORRES和gulsha更推出母親節優惠套裝，Click一Click即可以筍價買到KORRES x gulsha口罩肌護理套裝、KORRES乳酪益菌護理套裝、KORRES 極地黑松抗重力拉提3D精華套裝和gülsha玫瑰抗皺緊緻套裝，優惠期由即日起至5月14日。

【8大暢銷套裝低至5折】

由即日起至5月13日，The history of Whoo推出網店限定優惠，其8大暢銷套裝售價低至5折；另設迎新禮品和購物滿HK$1,000即送拱辰享 雪透白美肌護膚8件禮品套裝的購物禮遇，免運費同時享雙倍積分。

【草本抗氧、煥活明眸】

眼睛是靈魂之窗，雪花秀全新Bloomstay Vitalizing Eye Cream雪御梅花煥活眼霜，蘊含多種草本成分，當中所含的高效抗氧能量能提肌緊緻、抵抗外來侵害同時煥醒眼周肌膚。加上擁有果凍質感，一抹即融，清爽不黏膩，配合活明眸按摩棒使用效果更佳。

【奢華玫瑰、肌膚再生】

Lancôme Absolue極致完美修護系列包括面霜及眼霜，當中蘊含法國培植極珍罕Lancôme玫瑰萃取成分，能令面部和眼周肌膚修復再生，重拾年輕風采。

【傳奇成分、賦活肌膚】

全新推出的SHISEIDO Legendary Enmei Ultimate Luminance Serum極光精華，盒上的「水引結」是日本人送贈貴重禮物時使用的繩結，寓意帶來美好的緣分，就好像孩子與母親的緣分般。蘊含日本傳奇再生物植物延命草、珍罕綠蠶絲萃取精華及其他高效成分，能同時活化基因及抗氧化，讓肌膚回復生命力。