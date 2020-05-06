IB攻略：教育中心如何做好防疫措施？

教育行業必須確保每個防疫細節都做好，才能保護好學生和老師。（設計圖片）

雖然政府逐步放鬆了禁制政策，例如容許餐廳由4人到8人，但筆者的IB教育中心都不敢鬆下防線。相比起倫敦、紐約，香港之所以能夠控制肺炎的速度如此之快，真的是靠每位市民的抗疫意識和合作，才能做到。

筆者從事教育行業，必須確保每個防疫細節都要做足，才能保護好學生和老師。有幾點防疫措施，筆者希望透過專欄分享，希望為大眾安全把關。

1.必須帶備口罩才能進入課室

如果學生或老師沒有口罩，教育中心應該禁止該學生或老師進入中心，因為始終新冠肺炎即使沒有病徵，仍然可以傳染。所以戴備口罩除了是保護自己之外，最重要的是要確保自己不是傳播疫症的始作俑者。

2.必須探熱及沒有發燒才能進入課室

當然如果學生或老師發燒了（37.3度或以上），補習社不能讓該位人士進入中心，除了要記錄體溫之餘，一定要記錄名字，而且14日內的該學生課堂都要延後，不允許上課，才能保障其他學生安全，因為肺炎潛伏期是2個星期。

3.中心提供消毒洗手液並且定期殺菌

所有進入教育中心的人士都一定要經消毒洗手液洗手，因為學生觸碰的紙張、筆記、文具都可以成為致病原。另外，中心最好定期為整個中心消毒，如用上二氧化氯強效殺菌劑，以及美國環境保護處（EPA）和美國食品及藥物管理局FDA）確認的殺菌公司。

4.盡量避免現金學費

筆者建議學費暫時應該電子化，例如可以使用銀行轉帳或信用卡收取學費，但是避免現金或支票。現金尤其是危險，因為經過多手交易，可能已經沾染了細菌，所以筆者中心現時不會接受現金。

最後希望疫症快過，大家可以健健康康，香港可以重回軌道。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣