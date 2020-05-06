型到裂！韓牌、英軍聯乘G-SHOCK打孖上

由Jieun Seo及Jiyoon Jung於2010年共同創立的首爾服裝品牌MISCHIEF，其獨特的街頭風格除了吸引到喜歡街頭文化的韓國女生追捧外，亦引來Alpha Industries、Jansport、Nike、Van、Girls Don't Cry及Porter等多個潮流單位邀請合作，共同打造話題之作。今回，藉着創牌10年大日子，MISCHIEF與CASIO旗下G-SHOCK系列聯名，以90s街頭風格攜手打造出限量版聯名腕錶GMA-S140MC-1A/MISCHIEF。

縮小直徑啱晒女生

腕錶設計以G-SHOCK超人氣型號GA-140為基礎，並特意將錶殼直徑由55mm縮細至49mm，以切合女性較幼手腕配戴。而錶殼及錶帶部分則分別採用淡卡其色及淺灰透黑設計，除了於錶盤、底蓋及錶帶印上「MISCHIEF」字樣外，錶帶下半位置所印的「DEADLY COMBINATION」字樣，則是取自Big L feat. Tupac的人氣單曲《Deadly Combination》，意味今回雙方合作無間。

軍味濃郁、功能強悍

與此同時，本地選物店432HZ除了引入此枚GMA-S140MC-1A/MISCHIEF之外，同步亦帶來另一枚由G-SHOCK與英國陸軍部隊（BRITISH ARMY）聯手打造的MUDMASTER GG-B100BA-1A/BRITISH ARMY。腕錶採用全新開發的耐衝擊防護結構，錶殼、錶圈及底蓋分別採用碳纖維及強化樹脂製成，除了披上一身專屬迷彩圖案及加入英國陸軍標誌外，其功能性亦同樣強悍，配備四重感應器，可以測量方位、高度/氣壓、溫度及步數，同時亦可以透過藍牙功能將腕錶與智能電話連接，經由G-SHOCK CONNECTED應用程式調整不同機能，並從GPS系統中取得活動路線及高度相關數據，於智能電話中顯示地圖紀錄，對於鍾意進行各類型山系活動的錶迷其實相當實用。