米粉注意！中階市場　3機齊發

小米早前舉辦全球線上發布會，宣布推出3款手機：紅米Note 9 Pro、紅米Note 9及小米 Note 10 Lite，3部機都主打中階市場。

紅米Note 9 Pro採用4鏡頭配置，分別是6,400萬像素主鏡頭、800萬像素超廣角、500萬像素微距及200萬像素深度感測鏡頭，並備有1,600萬像素前置鏡頭。紅米Note 9同是4鏡頭設計，但定位稍低，當中超廣角及感測鏡頭跟紅米Note 9 Pro相同，但主鏡頭降至4,800萬像素，微距鏡頭降至200萬像素，前置鏡頭也降至1,300像素。兩機都擁有電影人像功能，可拍攝常見於電影的2.39：1比例影片，仲可在過程中加入6款萬花筒濾鏡，保證成品呃到Like。

屏幕方面，紅米Note 9 Pro及紅米Note 9分別有6.67吋及6.53吋之大，同樣是開孔式設計，支援2K解像度、1500:1對比度及84% NTSC，並獲得TÜV Rheinland低藍光認證，雙眼睇得耐都保持舒適。至於處理器，紅米Note 9 Pro搭載被譽為「年度神U」的Qualcomm Snapdragon 720G，效能與節能值得期許；而紅米Note 9則首發採用MediaTek Helio G85，效能也相當令人好奇。特別一提，兩機皆內置5,020mAh大電池，當中紅米Note 9 Pro支援30W快速充電，30分鐘內充電高達57%，屬同系歷史以來最快的充電速度。

再說小米Note 10 Lite，聽名都知是小米Note 10的降階版，屏幕依然是6.47吋、AMOLED 雙曲面設計，三圍尺寸也完全相同。最大分別是由5鏡變成4鏡，主鏡頭像素由1.08億像素降至6,400萬像素，另外設有800萬像素超廣角、500萬像素深度感測及200萬像素微距鏡頭，考慮到感光元件為業內出名的IMX686，相信相片成象會維持高質素。

最後是大家關心的售價，3部機暫時只有國際版價錢，紅米Note 9 Pro定價269美元起，提供灰、綠、白色，最快今年5月在香港發布；紅米Note 9定價199美元起，提供灰、綠及白3色，香港6月發布；而小米Note 10 Lite提供6GB+64GB、6GB+128GB及8GB+128GB 3種配置，顏色有白、黑及紫，定價349歐元起，5月會有港版上市資料，一眾「米粉」等吓就有新機玩。