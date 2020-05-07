白羊：事業運略為轉佳，雖人氣持續不穩，但精神狀態極佳，公事進程與進度將較平穩。

金牛：體能稍遜，社交應酬較頻，宜善用公餘，避免熬夜，將有效緩和工作等各方壓力。

雙子：事業運佳，求職、轉職及謀事等將較利好，宜積極行動。但開單等，需多予耐性。

巨蟹：公事阻力雖或較猛，但出勤、公幹及海外項目等進展將較早前平穩，宜保持積極。

獅子：感情生活將較和諧美滿，尤其已婚或同居朋友，夫妻關係將較愜意，利計劃生育。

處女：桃花、人緣及戀愛運稍佳，感情及親子關係將具改善及發展空間，宜善用時間。

天秤：情緒及體能回穩，工作運較佳，進度平穩，宜積極努力，爭取更佳業績和表現。

天蠍：人緣及桃花運佳，親子及感情關係將較融洽愜意，貴人運亦佳，助消減工作壓力。

人馬：親子及感情關係雖帶不穩，但心情轉佳，家庭運回穩，多作聚會，可助增進情誼。

山羊：家庭運不穩，但辭令及思考力佳，助改善及增進溝通等情況，日常相處將較和諧。

水瓶：財運回升，理財能力回升，助維持平衡。但正財運一般，開單、簽約等需予耐性。

雙魚：人氣佳，辭令及思考力回穩不少，雖偶有人事問題，只要保持友好，將有效化解。