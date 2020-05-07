滙豐保險與路德會再攜手　推出社區支援活動

照顧者（左）透過認知玩具訓練包幫助患有認知障礙的丈夫（中）多動腦筋保持活躍，同時增加他們之間的互動和聯繫。(客戶提供)

【營業資訊】滙豐保險與香港路德會社會服務處（「路德會」）推出一項社區支援活動–「滙豐保險耆代同行 — 愛腦護老」，在疫情期間惠及800個認知障礙症或輕度認知障礙長者的家庭及1,200名照顧者。

滙豐保險香港行政總裁文德華表示：「近來港人在限制社交措施的規例下配合法例居家，而我們大多數人的日常生活不免受到影響。對患有認知障礙症長者及其照顧者而言，所造成的影響就更顯著，他們已有相當長一段時間內無法維持重要的社交活動。有及此，滙豐保險與路德會再次攜手，為這易於被社區遺忘的一群提供及時和實用的解決方案。」

這個最新活動延續了去年滙豐保險推出的「耆代同行」活動，旨在提高人們對認知障礙症的認識，並鼓勵推動公私營機構合作以減輕目前和未來長者護理的負擔。隨着人口老化問題日益嚴重，在2019年5月滙豐成為香港首家銀行推出認知友善銀行戶口。透過該活動，每個合資格的家庭可收到一個「抗疫物資包」，內含主要食品、基本個人清潔用品和抗疫用品，此外他們還將獲得可提供網上認知訓練課程的「子親包包」，鼓勵患有認知障礙症的長者與照顧者進行互動。認知訓練是常見治療認知障礙症的方法，有助延緩患者身體和認知能力的衰退速度。這些互動亦有助於改善他們與照顧者的關係，減輕照顧者的壓力。因此，路德會特設五個網上訓練項目，涵蓋了認知訓練玩具、家居運動、園藝治療，DIY健康零食及手工製作抗疫用品。

香港路德會社會服務處行政總裁雷慧靈博士表示：「路德會收到大量認知障礙症長者個案及其照顧者的反饋，表示深感擔憂因疫情發展造成的日用品短缺問題。另一方面，在社交限制的規定下，患有認知障礙症的長者無法像往常一樣來我們中心進行認知訓練。路德會和滙豐保險連續第二年合作，為患有認知障礙症的長者及其照顧者提供支援。」

路德會將為合資格的長者及其照顧者安排上門派送「抗疫物資包」及「子親包包」， 並會時常以電話方式問候及跟進，確保他們的身心健康。