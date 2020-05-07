【健樂事】食菜損健康？6大需知防出事

在流動的清水下洗菜，已可把當中含有的污染物清除。（互聯網）

為了避開疫情，很多人都變身「大廚」，而要食得健康，當然要小心選擇食材。

「多菜少肉」一向被視為健康飲食的Standard，但原來蔬果類食物必須識揀識食，否則有可能損害身體機能，後患無窮……早前香港浸會大學香港有機資源中心公布了《香港蔬菜之除害劑殘餘研究報告》，結果顯示有70%蔬菜含除害劑殘餘，當中有兩個聲稱是本地有機菜心的樣本，除害劑殘餘量更超晒標！不想病從口入，處理蔬果類食材時，就要好好參考以下6點了。

1.選材盡量多元化

蔬菜是否含重金屬，難以憑肉眼辨測，為免中招，大家在選購蔬菜時，種類不妨多元化一點，避免偏食某一種，以防止因食用同一款餸菜太多，增加攝入過量重金屬的機會。

2.洗切後勿放太久

買菜回家後，應存放在雪櫃，洗菜及切菜後要盡快烹煮，不宜放太耐，尤其是菠菜、莧菜等硝酸鹽含量較高的蔬菜，因一旦硝酸鹽轉化成亞硝酸鹽，益菜都變毒菜，可引致正鐵血紅蛋白血症！

3.宜利用熱水浸洗

洗菜時，應在流動的清水下輕刷菜葉，有助去除表面的污物、細菌和微量化學物，再以暖水（攝氏30至40度）來浸15至30分鐘，即可有效減少或稀釋除害劑和重金屬的濃度。坊間有偏方指洗米水、鹽、醋均有去走農藥的效能，但實質成效未被證實，所以用清水沖洗已足夠。

4.硬皮蔬果要刷淨

蘋果、紅蘿蔔、薯仔等蔬果，應以水沖洗一次，之後用乾淨的軟刷輕刷，以去除表面和縫隙間的污垢，再用水沖洗多次即可待用。

5.炒菜較烚菜可取

烹調方面，炒菜較烚菜可取，能有效將植物表面的污染物去除；要是烚菜的話，則盡量不要飲用烚過菜的水。

6.煮熟後要盡快食

煮好的菜應盡快進食，因有資料顯示，煮過的菜，其維他命B1會損失25%，維他命C會損失20%。若保溫長達1小時，就會再各損失20%。假如青菜中的維他命C在烹調中損失20%，溶解在菜湯中損失25%，如果保溫再損失20%，那麼維他命C損失量可高達65%了。