Nano Solution納米光銀塗層　長效自動殺菌　避免二次傳播

【特約報道】今時今日出街，相信大家最關心都離不開商場及店舖的衞生問題。今日我們就來到旺角其中一個人流超級密集的商場，看看他們有甚麼防疫措施。

這個商場的店舖多元化，網吧、遊戲機中心、聯誼會、桌球室等等，人來人往，衞生問題必需要正視。首先，花費大量成本在大堂新增兩部最新技術感應器，特別之處是就算一大班人等升降機，都可以偵測到每個人的體溫。另外，於商場入口、電梯、扶手梯等地方都可以見到 Nano Solution 標籤，代表已經噴上Nano Solution 的納米光銀塗層。Nano Solution 團隊利用獨家裝備及專業噴灑技術，將納米原料經過霧化噴上物件表面，約一小時後形成一層保護膜，可以持續抗病菌及淨化空氣，長效達 2 年。Nano Solution 納米光銀塗層是市面上罕有通過美國 FDA 及 Microbac 實驗室證實有效對抗 H1N1 流感病毒及腸病毒，即是俗稱的手足口病達 99.99%，除 FDA 外，還有 40 多張國際證書認證，包括：SGS、CDC、TUV 等等。而且噴完之後，室內就有自動抗病毒 同細菌的能力，是對抗新型肺炎最佳方法。Nano Solution 創辦人方時雄表示：「Nano Solution 納米光銀塗層服務是一種新型的複合納米塗層技術，新技術解決了舊式塗層技術在無光或經酒精、稀釋漂白水等化學劑擦洗後失去功能的問題，達到真正長效、抗病毒、抗細菌的功效，令大眾安心。」

經 SGS 認證，Nano Solution 納米光銀塗層有效抑制多種細菌，包括抗藥性金黃葡萄球菌(MRSA) 超級細菌、大腸桿菌、肺炎鏈球菌、綠膿桿菌、結核菌、白色念珠菌、腸道沙門氏菌、退伍軍人菌等，而且塗層經得起刷洗，測試證實擦洗 3000 次仍然有效，此外更可以分解有害物質例如甲醛、TVOC 包括二噁英等，同時防霉、防生銹、防腐蝕。Nano Solution 納米光銀塗層通過多項國際無毒性測試，確保對人體無毒無害，就算孕婦、嬰兒、寵物都安 全，對皮膚亦無刺激性，可以安心使用。資深清潔業界專家甄韋喬對塗層效果表示滿意：「疫症期間清潔從業員每一至兩小時抹一 次升降機、扶手電梯、出入口、按鈕、門推手等等，通常使用 1 比 99 漂水和消毒劑。雖然勤於清潔，但始終有空隙時間，如果剛巧有帶病菌的人接觸到，仍然會有二次傳播風險。如果噴了納米光銀塗層，就可令到這些地方表面都有保護，有抗病毒和抗細菌的效用。這樣清潔從業員做起來就輕鬆得多。」商場的每個樓層都已經噴上 Nano Solution 納米光銀塗層，包括升降機、洗手間、保安枱、員工穿梭車等位置，對客人及員工的健康照顧周到，如果每個商場都做，行街就放心得多啦！

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