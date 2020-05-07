錦上添花的禮物　送給心中最美的媽媽

送精緻化妝品給貪靚媽媽，為美麗的她錦上添花。（互聯網）

每一位母親在孩子心目中都是最美的存在，但這一份美麗豈能獨享。趁着今個母親節，揀選精緻的化妝品給她，讓美麗的母親享受一下打扮樂趣，更可以一同研究化妝技巧，So Sweet！

【玫瑰金魅力】

比起活潑粉色，華麗的玫瑰金更受女生喜愛，媽媽們當然也不例外。為了這個母親節，benefit兩大王牌產品─Precisely, My Brow立體塑形眉筆和24-Hour Brow Setter透明定形眉膏換上了玫瑰金色瓶身，限量發售。眉筆只限3款深色的大熱色號，為普遍深髮色的媽媽們提供了不同的選擇。

【跟媽媽一同扮靚】

即日起至5月10日，ARMANI Beauty網店推出母親節限定優惠。凡購買限量版SÌ PASSIONE女士香水，即送王牌LIP MAESTRO絲絨啞亮唇釉一支；同時購買王牌CREMA NERA極致再生眼部修護套裝，即可獲贈完美光華7件體驗套裝，讓你與摯愛母親一起美麗，限定期內全單免運費！

【完美底妝三寶】

IT Cosmetics護膚遮瑕三寶，除可用來打造精緻底妝，更可發揮補濕、抗衰老、活膚、減淡細紋及皺紋功效，幫媽媽修復肌膚。

【母親節優惠套裝及購物優惠】

MAKE UP FOREVER全新網店登場，買滿HK$300即免運費。由即日起至5 月10日，可享母親節購物優惠及優惠套裝。買滿HK$800，於結帳時輸入優惠碼「BESTMUM」，更可獲贈 「超高清底妝套裝」。優惠套裝包括Full Time Mum Set全職媽媽快速底妝組合和Working Mum Set在職媽媽抗倦底妝組合。

【藝術感Pop Art唇膏】

YSL Beaute近日推出限量版Pop Art系列唇膏，以充滿藝術感、活力和愛的設計推出4種全新色調。緞光質地的4款絕色唇膏和加入了護唇油的3款迷魅亮彩唇膏，適合不同風格的媽媽。另設Pop Art唇膏禮盒，給媽媽一份驚喜。