禁聚令放寬　母親節食好啲

媽咪作為一家之煮兼肩負一屋事無大小事情與家務，確實辛苦，趁母親節，作為子女的不妨讓母親大人抖一抖兼免煮，直接帶她出外吃大餐。坊間不少餐廳都趁母親節推出盛宴及優惠，讓辛勞媽咪品嘗到輕鬆幸福的滋味。

和食廚師發辦 熱食比例更多

如果媽咪喜歡日本料理，銅鑼灣一間新派日本料理由即日起至5月10日期間推出限定的「母の日」廚師發辦套餐或許啱心水。大廚貼心地為一眾養生媽媽提高熱盤的比例，而冷盤和熱盤會以梅花間竹的形式奉客。食材除了選用當造的白身魚，還有各類海鮮，配以紫蘇花、金箔和日本食用花作裝飾，華麗高雅。最抵吃首選主題午市套餐，有前菜、刺身、壽司、手卷、熱盤和甜品，每位HK$500有找；而晚餐除了用上時令海膽外，還用上優質的宮崎和牛等食材，又矜貴又豐富美味。

全家入廚樂 為母親煮早餐

一年一日，不如子女和爸爸同為媽媽洗手作羹吧！尖沙咀一間五星級酒店由即日起至6月21日期間的早上9時至11時，開辦名為「Breakfast for Mom」烹飪工作坊，父親和小朋友可以在專業的烹飪團隊教導下，為媽媽炮製愛心早餐。菜式亦相當豐富，有雜錦果乾燕麥、熱香餅、班尼迪蛋和奶昔，媽咪未吃已冧晒。炮製好後，一家人還可以於當日在大堂酒廊享用8折餐飲優惠，過一個愉快的早上。

媽咪母親節有着數 用餐兼送Brunch

母親節正日用餐原來有着數，說的只限母親大人，金鐘一間五星期酒店在5月10日母親節正日推出專享優惠，惠顧酒店晚餐，包括高級中菜廳的滋補養顏9道菜套餐（有鮮蟹肉燕窩羹、油雞樅野菌爆和牛及蠔皇柚皮鮑脯等）、咖啡室自助餐，甚至是酒店旗下的其他餐廳，每位母親都可獲贈酒店The Lounge免費周末自助午餐優惠券一張，食完又食，爽！

5星級酒店推網購券 優惠低至半價

想以勁優惠價錢享用五星級的滋味，就不要錯過中環一間五星級酒店的獨家推介，包括多款母親節主題菜式，以及於酒店網店可以選購到多款折扣餐飲禮券，包括由米芝蓮星級中菜廳和法國餐廳，到酒店酒廊的午市及晚餐等。最重要是，禮券最可享有低至半價優惠，抵！大家可以為媽咪度身訂造滋補菜式之餘，不想被套餐束縛住，利用優惠券吃晚餐，便更有彈性。

龍蝦宴送香檳 和媽咪Cheer Up

喜歡食海鮮與品嘗香檳的媽咪就不要錯過佐敦一間酒店高級中菜廳的「龍蝦盛宴」，即日起至5月10日，以每位計，共8道菜盛宴，包括蒸龍蝦鉗、龍蝦湯海皇燴燕窩、蒜蒸波士頓龍蝦等菜式，還有10頭鮑魚、鮑汁瑤柱荷葉飯等，豐盛美味。此外，如一家4口的大可以揀選4人用的「嘗味套餐」，有生拆蟹肉燴燕窩、十頭鮑魚扣花菇等矜貴菜式。以上兩款套餐，每4位客人預訂的話，餐廳會奉送Perrier-Jouët香檳一支，讓大家好好和母親乾杯。