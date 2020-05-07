靈敢侶情：薑「扁」人

世上有很多人，耳不聽、腦不思考，偏要在臨門一腳才願意張開眼睛看真相。（作者提供）

星期一，忙着拍攝《靈感煮意》時發生一件趣事。至少，我覺得很有趣。

話說，我收到朋友的電話，他的語氣似在求救，但又似發現驚世大地洞︰「喂！乜原來整蛋糕要150克牛油、200克糖係咁多㗎？」

我想了想，他大概是不知從何找來傳統食譜吧？於是，我隨口回答他︰「差不多啦，這都算基本了。」

「唔係呀嘛，咁食法仲得了嘅？」

當然是不得了啦，但這番話出自朋友口，就奇怪了，事關，他早已聽我囉嗦過以下這堆數字︰

超市賣的牛油，多數是200克一磚，所以，150克牛油就是4份3磚。

至於200克糖，有48茶匙，如果飲1杯熱奶茶要落1茶匙糖，便足夠飲48杯。

可是，每次他聽到之後都是依然故我，大大咧咧的，還笑我「計咁多仲有咩人生樂趣」，怎麼今天會如詫異？

「嘩！咁我平時喺街食親都兩件，唔怪得我咁肥啦！」

聽後我失笑︰「以你過去買蛋糕時所付的價錢，你休想吃到牛油，哈哈！」

由於我正在拍攝，所以也不能閒聊太久，於是我催促朋友入正題。

「呢排屈喺屋企，咪諗住整蛋糕玩吓囉，上網搵咗個食譜出去買料，點知嚇死我！200克糖係半包喎！點食呀？」

原來如此。

有否發現，世上有很多這種人？就是耳不聽，腦不思考，偏要在臨門一腳才願意張開眼睛看真相，然後還要一臉從未聽聞，實在驚訝非常的樣子：「點解會咁嘅？」

「有甚麼點解？因為你太懶，平日只願做『標題黨』，還要沾沾自喜地反駁，以為一個標題等於全世界。」

「哎你咪鬼煩啦，快啲幫我諗吓點攪啦，我要整個蛋糕畀老婆呀，母親節用㗎！」

「求人都要佔上風？你都有今日，哈哈！」

完成拍攝後，我給他一個親手設計的層蛋糕食譜，沒牛油、沒忌廉的，以為他會乖乖多謝我啦，怎料……

「嘩！乜都無嘅，食唔食得入口㗎？」

這個人，注定做薑，被人追住來拍。拍扁了，就再沒有嘴巴反駁，哈哈！

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家。著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

Instagram︰lively.com.hk