斷捨離定推寶石　你係邊種媽咪？

方太（左）和谷祖琳大談生活逸事，一種是會「斷捨離」的媽媽，另一種則是囤積東西，究竟你是哪一種呢？

今集《行媽咇》主持方太就邀請了谷祖琳，兩個媽媽大談旅行及生活逸事，一個就一家四口去十日旅行，只是帶一個喼；另一個就倒錢去樂園推「寶石」返屋企，有如此大對比嗎？

谷祖琳笑言成為媽媽後，就有一段很瘋狂的時期，去旅行會帶很多東西，亦會準備一張電腦清單，而且所有東西都照着排列好拍照，好像有強迫症一樣，不過到最後還是會有遺漏。現在就會盡量少帶東西狀態，最誇張是一家四口去十日旅行，只帶一個行李箱，雖然帶了很少東西，但卻是齊全的。

至於去旅行少帶東西是怎樣做到的？谷祖琳透露會買一個抽真空袋子收納行裝，並會在旅行期間洗衫，這樣可以改變買衫模式。此外，她旅行時亦會準備一個摺疊式乾衣機，在酒店時打開就能掛起來，一家大細的內衣褲、背心、跑步裝備等等都會乾透。

另外，谷祖琳亦會灌輸女兒「斷捨離」的觀念，例如限制去旅行只可以帶四件衫，女兒就會知道最喜歡就是這四件衫了，又例如要清理玩具時，首先解釋給小朋友清理的玩具，是會給有需要的小朋友，女兒了解後亦會照着去做了，從而知道這幾件玩具是自己最喜歡，出街亦不會買太多東西。

方太亦分享自己去日本，其中一個目的是去夾娃娃，之前還有去樂園推塑膠「寶石」，幾乎是上癮一樣，笑稱這種行為是「推ingholic」，在香港更會每星期花數百元去推「寶石」這些回來，簡直是不能自拔。最有趣的是方太媽媽竟然支持她，甚至會大呼：「很漂亮啊，有紫色就更好了。」谷祖琳回應兩母女都是一樣的，是遺傳來的。