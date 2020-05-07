「切開萌」及「聲音萌」甜品係乜傢伙？

近月經常買外賣回家，甜品也不例外，由於空閒時間多了，日本人開始給甜品有趣的評價。名古屋電視台節目《Dodesuka》早前就介紹當地兩款「切開萌」（切開讓人覺得可愛）及「聲音萌」（聲音讓人覺得可愛）的甜品，旋即在網絡引起熱話。

第一款望來望去都只是一個蜜瓜，有甚麼特別呢？一切開，入面原來是蛋糕，令人意想不到。這個Bon Cafe出品的「蜜瓜盒蛋糕」，一層又一層的忌廉夾着時令生果如士多啤梨、西瓜、橙等等，顏色配搭相當繽紛，賣相和味道都讓人覺得甜甜的，因此很多人都買來作生日蛋糕，給壽星驚喜。由於製作需時，要預約才買得到。每個售5,000日圓至6,000日圓（時價）。

至於「聲音讓人覺得可愛」又是甚麼回事呢？得到這個美譽的是Pâtisserie Derriére的千層酥，咬下去時候發出清脆的聲音，口感極佳。秘訣在於灑上糖烘烤的面層，厚度必需小於4cm，鬆脆之餘，進食時又不會跌到周圍都係。入面是甜度適中的忌廉，與外層的鬆脆口味非常匹配，每日出爐5次，經常日賣500個以上，很受歡迎，每個售價200日圓。