果粉聚焦：MBA 2020開箱　值得升級嗎？

Apple MacBook Air 2020已推出一段時間，不少果粉都心大心細不知升級與否，今次就來個開箱，為大家評測一下。

首先新機的外形變化不大，依舊以100%再生鋁金屬製成，楔形側面亦似曾相識，論新鮮感是低了點。然而打開面蓋，會發現當中有不少改良，例如把最先於16吋MacBook Pro登場的Magic Keyboard移植過來，其剪刀式鍵帽的鍵程為1mm，略高於上代的蝶式鍵盤。實測按鍵的觸感有明顯改善，落指再沒有敲打在機身的感覺，而是真切感受到按鍵的回彈力，而最最最重要是解決了以往的入塵問題，也減低了長時間使用後鍵帽向內凹陷的機會，對小記等長期需要打字的用戶來說，單是新鍵盤已值得升級。

鍵盤以外，新版MBA也從善如流加入倒T形排列的方向鍵，打字更容易「跳上跳落」，另外觸控板的面積增加了20%，使用多點觸控手勢時變得更靈活自在。屏幕方面，一如上代內置原色調Retina技術，解像度維持在2,560×1,600，與MBA 2018版作比較，開啟原色調後色溫偏暖，飽和度較高，在處理快速動態畫面下未見殘影，放大網頁文字邊緣也見細滑銳利。美中不足是屏幕依舊極易沾上指模及污漬，若能一併改善便功德圓滿了。

受測的MBA 2020用上1.1GHz四核心第10代Core i5處理器、8GB RAM LPDDR4X RAM，在《Geekbench 5》獲得單核1,130、多核2,818分，用1.6GHz雙核心第8代Core i5的2018年版則只得750/1,557分，可見新U效能是有飛躍提升，舊用戶又多個升級理由。個人認為一般執相、剪片甚至用Core i3標配版已經足夠，若嫌未夠勁，官方亦提升「打爆」選項，加多3千多元就可升級至1.2GHz Core i7、16GB RAM，成本也不過萬鬆啲元。以同一個預算比較，除非追求Touch Bar，否則MBA 2020似乎比剛推出、仲用第8代處理器的13吋MBP 2020更為吸引呢！