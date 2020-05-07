藝術 x 潮物　期間限定店開催

藝術創作與潮流文化向來密不可分，好多街頭藝術家走紅後都會開始涉足潮流界推出個人品牌，而一些潮流品牌亦會藉着將藝術家的經典作品融入設計從而提升品牌價值，兩者有着互惠互利關係。一直為本地潮流圈引入眾多注目品牌的Popcorn General Store，日前於K11 MUSEA舉行為期一個月（5月8日至6月8日）的期間限定概念店，特別將紐約塗鴉藝術家Futura 2000的個人品牌Futura Laboratories最新單品引入店內，同時店內亦有發售由日本潮牌#FR2與新世代藝術家Calvin Hashi攜手推出的聯名系列及Anti Social Social Club亞洲限定系列，將藝術氛圍與潮流單品結合起來。

塗鴉創作半世紀

作為早於70s已經於紐約街頭進行塗鴉的美國塗鴉大師Futura 2000（原名Leonard Hilton McGurr），至今大大話話都玩塗鴉玩咗半個世紀，但他對於藝術創作的功力、毅力及熱情從未減退，即使已經踏入65歲之齡仍然持續與不同潮流單位聯名合作，今年已經先後與BMW及Off-White打造話題聯乘單品。

復活個人品牌

是次期間限定概念店所發售的Futura Laboratories是Futura 2000於1998年所推出之個人品牌，曾經於2012年暫停推出，但兩年前Futura 2000再次宣布將此品牌復活，繼續將其塗鴉創作延伸至一系列潮流服飾及單品擺設。今季除了推出多款印有標誌性Pointman圖案的服飾單品外，更帶來經典玩偶作品Johnny，更分別以原版、亞洲限量版及期間限定版3個版本登場。

其他精彩聯乘

另#FR2 x Calvin Hashi聯名系列就以90s NBA球星洛文（Dennis Rodman）為主題，將其肖像與#FR2品牌標誌性圖案兔仔結合，但換上邪惡面容後圖像就變得相當獨特，系列分別有Print Tee及Snapback Cap推出。另Anti Social Social Club Asia Exclusive （亞洲限定系列），設計就將沿用經典ASSC標誌作主打，並於Print Tee及Sweater背部用上左右倒轉的鏡像字體增加玩味感，溫馨提示此系列只會於亞洲地區發售，有買襯手。