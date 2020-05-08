﻿【美女饕廚】巴黎米芝蓮3星驚喜味道

今次介紹一間位於法國巴黎四季酒店內的米芝蓮3星餐廳Le Cinq，餐廳位於酒店深處，有室內和室外。這裏有宏偉而超高的樓底，以鍍金線條裝飾，鋪有長毛絨地氈，保持高端的用餐環境。而餐廳主廚Christian Le Squer在2016年被評為法國年度最佳廚師，他的烹飪技術在當地也是十分響噹噹的，其優雅精緻的菜餚與周圍環境相得益彰。我們選了室內用餐，期望很高呢！

首先來了分子料理的前點，非常精美，一個銀色的球體，是Agar Agar薄膜的氣泡，咬下去，裏面是薑汁和橘子，我不能說很好吃，只可以說口感和味道挺清新特別。

麵包是新鮮出爐，我品嘗了亞麻籽麵包、法式長棍麵包和黑麥麵包，全是非常高質量的款式，香氣撲鼻，咬下去微暖，皮脆身而入面則軟熟濕潤，配上幼滑的法國牛油，非常出色。

我們的第一道菜是海膽，賣相同樣吸睛，高高尖尖的Foam裏面是新鮮海膽肉及椰菜蓉，十分甘甜軟滑。之後是烤Langoustine（海螯蝦）配蛋黃黃油醬，肉質鮮甜可口。

緊接的是焗洋葱菜式，是當地家常料理之一的洋葱餡餅，用料簡單，味道卻極富層次，可以品嘗到濃郁甜味的洋葱，看似很簡單，但烹調時需要用許多時間把大量洋葱逼出其甜味來取代傳統的焗烤菜，我覺得是一道心機菜來。

這頓飯的最令我驚喜的是焗酥皮，加上濃郁的牛油和焦糖香，是我吃過最好的，咬下去是瘋狂的酥脆，我忍不住要見一見做這個酥皮的廚師，他亦不介意透露這酥皮的秘密，原來是用牛油包皮取代了傳統的皮包牛油！總體而言，這酥皮在技術上是完美的。

品嘗完多道精彩餐點後，服務員非常有禮貌地帶我們到室外嘗咖啡和歎茶，讓我們感受一下餐廳室內與室外的用餐環境。

饕廚貼士：自製焗酥皮

焗酥皮最重要是選用夠凍的牛油，和皮的溫度及硬度盡量一樣，做出來的效果才最為理想。

——————

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）