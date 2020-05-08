白羊：戀愛運不穩，但人氣略為回升，只要多予耐性，保持樂觀正面，將不難平穩過度。

金牛：體能欠佳，工作運不穩，整體壓力較大，卻有利於爭取上位，多休息助增強鬥志。

雙子：感情及親子關係或較不穩，但社交運回穩，宜妥善安排時間，切勿因而顧此失彼。

巨蟹：事業運略為回穩，但情緒不穩，公事壓力或較明顯，宜嘗試放鬆及保持樂觀積極。

獅子：工作運不穩，出勤、公幹等阻力較大，但體能轉佳，保持積極，將有助維持進度。

處女：家事、感情及子女問題等或會較頻，但夫妻關係卻具改善空間，宜多包容多交流。

天秤：情緒及家庭運略為回穩，有助改善及增進感情關係，宜與伴侶多參與家庭聚會。

天蠍：工作壓力雖持續較大，但體能狀態則略為回穩，工作表現和進度，將較早前平穩。

人馬：人緣及桃花運略為回升，但仍須避免介入是非流言，並小心處理意見分歧等問題。

山羊：家庭運不穩，家事等問題或會較頻，但情緒持續回穩，多予保持耐性將有助化解。

水瓶：辭令及思考力回穩，有助增進與伴侶的溝通基礎，多約會、多交流，助增情誼。

雙魚：正財運持續轉佳，開單、簽約等將較利好。但經濟狀況仍帶不穩，仍需謹慎理財。