【營事檔案】雪菜肉絲炒年糕　豐味上海菜

大部分人每天午餐及晚餐不是吃飯，就是吃麵，相信大家有時都會覺得沉悶。其實除了粉麵飯，上海年糕也是一個不錯的選擇。今次跟大家分享的雪菜肉絲炒年糕是一道營養價值豐富的上海菜，做法簡單，大家不妨在家中嘗試煮這道菜。

上海年糕含碳水化合物

上海年糕主要的成分是糯米粉和粘米粉，它們都含有豐富的碳水化合物，能夠為人體提供能量，因此大家可以用它代替粉麵飯作為主食。此外，年糕口感煙煙韌韌，很有嚼勁，深受不少人喜歡，同時亦因為咀嚼需時，有助增加及延長飽肚感。不過年糕確實較難消化，所以消化功能弱的人士應留意食用量。

鋅質維持肌肉收縮功能

這道菜加入了瘦豬肉絲，脂肪含量低，而且含有豐富優質蛋白質、維他命B雜、鐵質及鋅質。蛋白質有助維持身體細胞組織的修補及更新；維他命B和鐵質幫助身體造血，預防缺鐵性貧血；而鋅質則有助維持肌肉收縮的功能，以及能夠幫助身體增強免疫力。今次這道菜亦加入了蛋絲，令整道菜的賣相更吸引，也提供蛋白質，搭配其他食材營養更全面。

【雪菜肉絲炒年糕】

材料：

雪菜 1棵 或 ⅓碗

年糕 1碗

瘦肉 100克

雞蛋 1隻

水 150毫升

醃料：

豉油 1茶匙

糖 1茶匙

胡椒粉 少許

調味料：

豉油 1茶匙

鹽 少許

糖 少許

做法：

1.洗淨雪菜，浸30分鐘去掉部分鹹味後，切粒備用。

2.打勻雞蛋；瘦肉切絲，加入醃料醃15分鐘，備用。

3.煲滾一煲水，放入年糕，按包裝指示將年糕烚熟，盛起備用。

4.燒熱鑊，落少許油，倒入蛋液，煎熟後盛起，切成蛋絲，備用。

5.於鑊內放入瘦肉絲，炒至半熟後，加入雪菜炒勻。

6.加入年糕，水及調味料，蓋上鑊蓋，煮至湯汁收乾時，加入蛋絲炒勻，即成

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。