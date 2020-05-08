【特約報道】為了抗疫，強身健體食療是必須的。「人食五穀而化精」，要有精神，最簡單是食五穀米飯。不過澱粉易肥，又不想肥，又要食得飽，我自己就研究了這個韓式湯飯국 밥食譜，我住韓國的時候，幾乎每週食兩次，大家要試試。

材料好簡單（1人分量）：

韓國大醬 1湯匙

紫洋葱 1大個切碎

海帶 1湯匙，乾海帶用水發開備用

五穀冷飯 大半碗

做法：2-3碗水煮滾，加入所有材料煮10分鐘，灑上少許芝麻即成。

這食譜重點是冷飯，我家裏的雪櫃，一定會有一大碗五穀飯，隨時可以煮個簡單炒飯或湯飯。之前我已寫文章介紹過，食冷飯比較不容易肥，因為含有抗性澱粉（Resistant starch）的食物，例如未經加工的糙米、燕麥、豆類，或是生的芋頭、番薯、薯仔、未熟透的香蕉等，當放入雪櫃後雪凍，熱量吸收能減少30%！所以抗性澱粉較一般澱粉，有助於控制體重。最近也有很多演藝人員，用我說的這種，把澱粉食物放入雪櫃後再食的方法減肥。

為了要符合我設計的唐安麒宇宙飲食，洋葱的量會比較多，因為要符合七成蔬菜三成主食比例，而且洋葱功能抗氧化、降血壓、改善心血管健康、幫助消化、殺菌、抗感冒，是很好的抗疫食材。洋葱中的槲皮素成分，不止能抑制身體吸收脂肪，還能促進排出體內囤積的脂肪，使身材窈窕緊實。

至於由大豆發酵而成的大醬，不僅可以排毒，更有超強的抗氧化功效！解毒、顧肝、利尿、瘦身，大醬湯之所以有助減肥，是特有的色素成分「類黑精」（Melanoidin），可防止肝臟被氧化物所傷害。還具有類似食物纖維的功用，對解消便秘、緩和醣類吸收有很好的效果。所以日本一直也很流行味增湯減肥法（韓國大醬等於是日本的味噌）。 韓國人之所以喜歡喝大醬湯，還因為黃豆醬中的乳酸菌和酵母可以助消化，還有防癌的作用。

海帶有效抗三高及增強免疫力，相信很多人都知道。海帶含有大量的膳食纖維，可以增加飽腹感；而且海帶脂肪含量非常低，熱量小，是肥胖者減肥的恩物（孕婦、餵哺母乳及患有甲亢的病人不要吃海帶）。所以我今天的這個食譜，我相信好多人都會瘋狂地喜歡。

要瘦身的人士，用這湯飯代替一餐；不用瘦身想強身健體的，可以在主餐加入這湯飯。祝福大家瘋狂地瘦下來，重點是同時強身健體。

Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。